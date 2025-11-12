アニメイトホールディングスは、ゾロの誕生日を記念した、麦わらストアのオリジナル商品「ゾロのまりも」のBIGクッションとマスコットキーホルダー(中)を、11月11日より発売する。

もふっと ゾロのまりも BIGクッション

座ってよし、抱えてもよし、寝てもよし。「ゾロのまりも」がインテリアとしても映える存在感抜群のクッションになって登場。直径約50cmで、価格は13,200円。予約は2025年11月11日13:00頃から開始で、発売は2026年3月頃を予定している。販売はONE PIECE 麦わらストアオンラインのみだがONE PIECE 麦わらストアで販売する可能性もあるとのこと。

ゾロのまりもマスコットキーホルダー(中)

ゾロがもふもふ手触りのマスコットに! ? 「ゾロのまりもマスコットキーホルダー」より少し大きなサイズが今回ついに登場。 スマートフォンにつけたり、カバンにつけたり、「ゾロのまりもマスコットキーホルダー」とセットでつけたりと、持ち歩きの可能性は無限大。ボールチェーンは取り外し可能なため、マスコットとしても使用可能だ。

直径約16cmで、価格は3,300円。発売は2025年11月11日から、オンラインでは同日13時からの開始を予定している。販売店舗は、ONE PIECE 麦わらストア、ONE PIECE 麦わらストアオンライン、ONE PIECE MUGIWARA STORE HARAJUKU、ONE PIECE 麦わらストア MINI キデイランド京都四条河原町店。

(c)尾田栄一郎／集英社

(c)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション