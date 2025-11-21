スターバックス コーヒー ジャパンは、「Brewed to Go」をコンセプトにした新しいスタイルの店舗として、JR新横浜駅の新幹線ホーム上に「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」をオープンした。

「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」のイメージ

新幹線ホーム上でのスターバックス店舗としては全国初とのこと。ブリュードコーヒー(ホット3種 / アイス2種)と軽食(クッキーやスナックなど)を取り扱い、「Brewed to Go」というコンセプトの下、1杯ずつ豆を挽いていれた香り高いコーヒーを提供するとしている。

店頭に設置したオーダーパネルからコーヒーや軽食を注文し、注文後の画面でキャッシュレス決済を実施。注文後は受取りカウンターで商品を受け取る。オーダーパネルと完全キャッシュレス決済により、旅や出張などの出発前にクイックなオーダーが可能。キャッシュレス決済は交通系をはじめとした電子マネー、クレジットカード、QRコード決済に対応する。

店舗でのオーダーイメージ

オーダーパネルのイメージ

「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」は11月21日にオープン。持ち帰りのみで座席はない。JR東海リテイリング・プラスが運営を行い、営業時間は全日6時30分から21時30分までとなる。