JR東海・JR西日本・JR九州は28日、「EXサービス」(エクスプレス予約・スマートEX)をより手軽に利用可能とするため、会員登録を行わずに「LINE」上で新幹線を予約できるサービス「LINEからEX」を10月4日から新たに開始すると発表した。

「LINEからEX」は、LINE公式アカウント「東海道・山陽・九州新幹線予約」を友だち追加し、LINEアカウント連携と「LINEからEX」規約等に同意することで、クレジットカード情報を登録することなく新幹線の予約を行えるサービス。支払い方法は現時点で、キャッシュレス決済サービス「PayPay」のみとなる。スマートフォン・タブレット端末の「LINE」アプリに対応しているが、パソコン版「LINE」は利用できない。乗車の際、登録した手持ちの交通系ICカードや予約後に発行できるQRコードにより、チケットレスで乗車できる。

「LINEからEX」の対象区間は、東海道・山陽・九州新幹線の東京～鹿児島中央間。東京～新大阪間で「のぞみ」(通常期・普通車指定席)を利用した場合は1万4,620円となり、100円お得に。年会費無料、会員登録不要。予約時間は5時30分から23時30分まで。乗車日1カ月前の10時から、乗車日当日の時刻表に表示された所定発車時刻4分前まで受け付ける。

なお、予約を変更する場合、払戻しの上で再度購入となり、払戻し手数料320円が必要。同日中に払戻しと購入操作を行うと、「PayPay」商品券160円分を配付予定だという。