ファミリーマートは11月18日、「ブルーグリーンプロジェクト」第7弾として、植物性由来の原材料を使った商品4種類を全国のファミリーマートで発売した(商品によって発売地域が異なる)。

同プロジェクトは、「地球にも良いこと、役に立つことを少しずつでもできることから実行していこう。」という思いを込めて、落合宏理氏監修のもと発足し、地球環境に配慮したカトラリーを展開している。近年、食に対するニーズが多様化する中で、2023年から「おいしい植物性由来。」をコンセプトに、植物性の原材料を使用した商品を発売している。

今回、シリーズ初となるアイスから「植物生まれのアーモンドミルクバー」(184円)が発売された。アレルギー特定原材料8品目不使用の、アーモンドミルク由来の植物性アイス。アーモンドクラッシュを混ぜ込み、ナッツのコクとアーモンドの香ばしさを引き立てた。

「植物生まれのたまご風スープ」(170円)は、ふわっと食感の豆乳由来のかきたま風具材に、昆布の旨みが利いたスープ。

「植物生まれのチョコケーキ」(368円)は、豆乳を使用したココアスポンジに、アーモンドミルクなどの植物性由来の原料で作ったガナッシュを混ぜこんだホイップクリームを重ねたカップ仕立てのケーキ。スポンジの上に乗せたココアクランブルが食感のアクセントになっている。

「植物生まれのチリミートのサラダラップ」(398円)は、大豆ミート入りのチリソースに、植物生まれのチーズと玄米、葉物野菜などを合わせたサラダラップ。ハラペーニョの辛味が効いたサルサソースをアクセントにした。