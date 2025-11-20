NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月～木曜22:45～)で立花よもぎ役を演じている吉岡里帆が本作出演について語った。

立花よもぎ役の吉岡里帆

真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。

吉岡演じる立花よもぎは、不動産会社勤務。仕事熱心で、職場ではエースと言われている。だが、日々仕事ばかりで、少しだけ心に余裕のない生活を送っている。ヒロトとはひょんなことから顔見知りになるが、ヒロトのノンキさにイライラすることもしばしば。

――第3週目が放送されての感想をお願いします。

3週目は、とても好きな週です。七夕祭りで初めてヒロトに本音を話して、それから“雪解け”があって、一緒に笑い合って、物語としても核心をついている週だったと思います。

――第4週目の見どころを教えてください。

まず、3週目でヒデキ(演：吉村界人)から赤ちゃんが産まれた報告がありましたが、その赤ちゃんがヒロトやなつみと対面するシーンがあります！蓮佛美沙子さんが演じる新キャラクター・サキ(ヒデキの妻)が登場する回でもありますので、とても楽しみです。

そして、なっちゃん(演：森七菜)が編集部に漫画を持ち込みに行くシーンもあります！私は原作でもこのシーンが好きなので、もうこれは「よもぎ」というより吉岡里帆として、「なっちゃん頑張れ！」と応援しています。なっちゃんがどんなリアクションをするのか、見るのが待ち遠しいです。

私よもぎは、とんでもないダッシュを披露しております。大人になってからあんなにダッシュをしたのが久しぶりすぎて、翌日筋肉痛になってしまったんですけど。 ぜひ猛ダッシュのよもぎにも注目していただきたいです。

――視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

ひらやすみ、5 週で終わってしまうのは本当に寂しいですよね。夜ドラも朝ドラのように、毎日、長い間放送してほしいと思っています。皆さんも、毎日見たいですよね。

では、またひらやすみ本編でお会いしましょう。バイバイ！

