イオンはボージョレ・ヌーヴォーの解禁日となる11月20日、全国約4,000店舗と公式ワイン通販サイト「AEON de WINE」で厳選したフランス産新酒「2025年ボージョレ・ヌーヴォー」の販売を開始した。

2025年のボージョレ・ヌーヴォーは、夏の高温と適度な降雨の影響を受けた深みと調和により、豊かな果実味と酸のバランス、しなやかな口当たり、奥行きのある味わいが特徴。 同社は、オーガニック栽培やサステナブル農法、酸化防止剤無添加といったヌーヴォーを厳選。

解禁日に先駆けて毎年フランスで開催されるボージョレ・ヌーヴォーの公式コンクール「トロフェ・ボージョレ・ヌーヴォー」にて、「ラ・ローズ・ナカラ ボージョレ・ヌーヴォー・ロゼ」(750ml/3,278円)が金賞、「カーヴ・デュ・シャトー・デ・ロージュ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー ノンフィルター」(750ml/3,278円、375ml/1,958円)が銀賞を受賞した。

また、「トップバリュ グリーンアイ オーガニック ボージョレ・ヌーヴォー(酸化防止剤無添加)」(750ml/2,948円)は、環境保全に長い歴史をもつワイナリーが手掛けたオーガニックワインで、農薬や化学肥料を一切使用せず有機栽培されたぶどうを使用している。

「ラ・ローズ・ナカラ ボージョレ・ヌーヴォー・ロゼ」(750ml/3,278円)、「カーヴ・デュ・シャトー・デ・ロージュ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー ノンフィルター」(750ml/3,278円、375ml/1,958円)、「トップバリュ グリーンアイ オーガニック ボージョレ・ヌーヴォー(酸化防止剤無添加)」(750ml/2,948円)

ワイン専門ガイド誌『GILBERT & GAILLARD』が主催する国際的なテイスティングコンテスト「ジルベール&ガイヤール インターナショナルチャレンジ2025」では、「トップバリュ グリーンアイ オーガニック ボージョレ・ヌーヴォー(酸化防止剤無添加)」、「トップバリュ ボージョレ・ヴィラージュ・ヌーヴォー PETボトル」(750ml/2,178円)、「トップバリュ ボージョレ・ヌーヴォー PETボトル」(750ml/1,848円)の3商品が金賞に輝いた。

また、「トップバリュ ボージョレ・ヌーヴォー」は、そのこだわりの製法と環境への配慮が評価され、フランスソムリエ協会会長のファブリス・ソミエ氏より推奨されている。