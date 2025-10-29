イオンモールは11月20日～11月30日まで、「イオン 超!ブラックフライデー」を全国のイオンモールで開催する。

イオン 超!ブラックフライデー

人気特典を決める「ブラックフライデー総選挙」

イオンブラックフライデー総選挙

全国のイオンモール専門店で実施するブラックフライデー特典の人気No.1を決定する「ブラックフライデー総選挙」を実施する。イオンモールアプリから対象モールを選択して投票でき、結果は各モールのWEBサイトや店内で発表される。投票期間は10月28日～11月9日まで、結果発表は11月19日から行われる。

おトクを事前予約

「サブスク」「超!超特価」「選べる福袋」など、数量限定の特別な特典をイオンモールアプリで事前予約できる。対象期間は11月19日12時～11月23日までで、規定数に達し次第終了となる。

事前予約商品の一例として、「果汁工房果琳」では11月20日～12月25日の期間中、毎日1杯「バナナミルク(Mサイズ)」を楽しめるサブスクチケットを1,877円で発売する。

果汁工房果琳

また、「3COINS」では税込330円の商品3点を選べる特典を550円で提供する。引換期間は11月20日～11月24日。

3COINS

限定ノベルティプレゼント

対象モールで、数量限定のノベルティを配布する。平成のジュニアブームを牽引し、平成レトロブームで注目を集めている「ANGEL BLUE」のキャラクター「ナカムラくん」とのコラボグッズのほか、スペイン発のキャンディ専門店「パパブブレ」のブラックパンダ柄オリジナルキャンディ、幅広い世代に人気の菓子「おやつカルパス」などをプレゼントする。対象店舗や配布日時・場所は、各モールのHPで確認を。

ノベルティプレゼント

専門店の目玉商品・サービスが総数140企画以上

各専門店による目玉商品や限定サービスなど、総数140を超える企画を展開する。

一例として、「ブランシェス」では、11月20日～11月30日の期間、対象のキッズトレーナーを1,056円で発売する。

「チュチュアンナ」では、11月20日～11月30日の期間、対象の靴下1足を105円の特別価格で提供する。

「Zoff」ではイオンモール限定企画として、11月20日～12月4日の期間、ブルーライト対策メガネ「Zoff PC」(ブルーライト35%カット)を当店平常価格より40%OFFで販売する。

「はなまるうどん」ではイオンモール限定で、11月22日～11月24日の期間、かけうどん(温・小)1杯を半額の180円で提供する。各日先着30名限定となる。

「モーリーファンタジー」では、11月23日限定で、時間制遊具を無料開放する。また、11月20日～11月24日の期間、小さい子どもも遊びやすいドーム型クレーンゲームが100円で30秒取り放題になる。

「イオンモールあるある」などSNS企画も展開

SNSを中心に人気のライブドアブログ公式ブロガー「山田全自動」さんとコラボレーションし、イオンモール公式Xアカウントで「イオンモールあるある」を募集する。投稿の中から山田全自動さんが選出した作品は、イラストとして描き起こし、後日イオンモール公式Xアカウントで公開される。募集期間は10月28日～11月19日まで。

イオンモールあるある

また、ブラックフライデーでお得に購入した商品をSNS上で共有する企画も実施する。ハッシュタグ「#イオンブラックフライデー収穫自慢」を付けて投稿し、購入商品の満足感をシェアすることで、同じ商品を購入した人の反応を楽しんだり、知らなかったお買い得商品を見つけることができる。

"ドリーム"な景品をゲットするチャンス

期間中、対象店舗で税込5,000円、または税込3,000円ごとに1口応募ができる。当選者には、ブラックフライデーならではの"ドリーム"な体験や商品などが進呈される。レシート対象期間は11月20日～11月30日で、応募期間は11月20日から12月14日23:59までとなる。