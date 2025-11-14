セブン‐イレブン・ジャパンは11月11日より順次、「ブラックフード」を全国のセブン‐イレブン(一部除く)で発売している。

ブラックフード特集

「黒」をテーマにした食べ物6品をラインナップ。揚げ物や菓子パンなど、おなじみの商品を真っ黒にアレンジ。見た目のインパクトと味わいの両方にこだわったという。

「黒いすき焼き春巻き」(150.12円)は、すき焼きの具材を直火釜で炒め、パリパリの黒い皮で包んだ春巻き。甘辛い割り下で味付けした牛肉、玉ねぎ、春雨などの具材を皮で包み、香ばしく揚げた。ひとくちですき焼きの旨みが広がる、食べ応えのある一本。

「ザクチキ(漆黒のWペッパー)」(240.84円)は、ブラックペッパーをしっかりきかせた、スパイシーで刺激的なフライドチキン。衣はザクザクした食感で、肉はジューシー。噛むほどにスパイスの香りと鶏肉の旨みが広がる。黒胡椒の風味を主役に、やみつきになる味わいに仕上げている。

「ブラックメロンパン」(159.84円)は、黒い生地に黒いビスケット生地を重ねたどこから見ても真っ黒なメロンパン。生地にはチョコチップを練り込み、食べ進み良く仕上げた。

「カレー棒 ブラック」(192.24円)は、黒い生地に鮮やかなオレンジのパン粉をまぶした惣菜パン。中には真っ黒なカレーフィリングを挟んでいる。見た目とは裏腹にフルーティーな味わいの欧風ブラックカレーは辛さで、子どもから大人まで楽しめる商品。

「ほおばりんぐドーナツ ブラック」(181.44円)は、黒色の生地にチョコレートをかけた、黒づくしのドーナツ。ふんわりとくちどけの良い生地になめらかなチョコレートをコーティングすることで、ビックサイズでも食べ飽きない味わいを実現した。

「お店で焼いたブラッククッキー」(260.28円)は、セブンカフェ ベーカリー販売店舗限定の商品。チョコレートパウダーとココアパウダーを使用した濃厚チョコ生地とゴロゴロ​ダイスチョコの、チョコづくしの組み合わせ。