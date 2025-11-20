PayPayは11月14日、地方自治体と連携したキャンペーンなど、あらたに2026年1月以降に実施が決定した施策を発表した。

栃木県足利市で最大15%還元

栃木県足利市では、「足利市キャッシュレス決済キャンペーン」を実施する。期間は2026年1月5日午前0時～1月31日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大15%のPayPayポイントが付与される。栃木県足利市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。

1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイント。

東京都大田区で最大5%または10%還元

東京都大田区では、「キャッシュレスで生活応援!大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間は2026年1月7日午前0時～1月31日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。

期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大5%または最大10%のPayPayポイントが付与される。東京都大田区内のPayPay加盟店のうち、同区とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。

1回あたりの付与上限はそれぞれ1,000ポイント。期間あたりの付与上限は、付与率が5%の対象店舗と10%の対象店舗それぞれ5,000ポイントとなる。5%の対象店舗と10%の対象店舗でそれぞれ上限まで付与された場合、付与ポイントの合計は10,000ポイントとなる。