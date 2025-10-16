PayPayは10月15日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、あらたに11月以降に実施が決定した施策を発表した。

栃木県鹿沼市で最大20%還元

栃木県鹿沼市では、「～鹿沼・粟野合併20周年記念事業～ 令和7年度 第2弾 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン」を実施する。期間は2025年12月6日午前0時～12月26日午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。栃木県鹿沼市内のPayPay加盟店のうち、鹿沼市キャッシュレスキャンペーン実行委員会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は2,000ポイント。

～鹿沼・粟野合併20周年記念事業～ 令和7年度 第2弾 鹿沼市キャッシュレスキャンペーン

岐阜県岐阜市で最大20%還元

岐阜県岐阜市では「岐阜市物価高騰支援事業20%還元キャンペーン」を実施する。期間は2025年11月26日午前0時～12月25日午後11時59分まで。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。岐阜県岐阜市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は3,000ポイント。