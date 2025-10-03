PayPayは9月30日、地方自治体と連携したキャンペーンや、自治体が「PayPay商品券」を活用する取り組みについて、新たに11月以降に実施する施策が決定したことを発表した。

千葉県君津市で最大10%還元

千葉県君津市では、「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる!第4弾」を実施する。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される。開催期間は2025年11月1日午前0時～12月31日午後11時59分まで(キャンペーンは早期に終了することがある)。千葉県君津市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイント。

君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる!第4弾

東京都青梅市で最大30%還元

千葉県君津市では、「青梅市初の使えるキャッシュレスが4つになった!最大30%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される。開催期間は2025年11月15日 午前0時～12月26日午後11時59分(キャンペーンは早期に終了することがある)。東京都青梅市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりおよび期間あたりの付与上限は3,000ポイント。

長野県佐久市で最大20%還元

長野県佐久市では、「佐久市のお店を応援!キャッシュレスで最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される。開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分(キャンペーンは早期に終了することがある)。長野県佐久市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店が対象となる。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイント。

東京都北区で最大4,000円おトク

東京都北区では、「令和7年度 第2弾プレミアム付北区内共通デジタル商品券 しぶさわくんPay!最大4,000円おトク!」を実施する。12歳以上の東京都北区民は、PayPayアプリから1,000円分のプレミアムが付いた6,000円分の「令和7年度 第2弾プレミアム付北区内共通デジタル商品券 しぶさわくんPay」(PayPay商品券)を5,000円で購入可能となる(先着順)。1人最大4口まで申込可能。

販売期間は2025年11月8日午前10時～12月31日午後11時59分。利用期間は2025年11月8日午前10時～2026年4月30日午後11時59分まで。期間や時間は変更になる可能性がある。

愛知県武豊町で最大9,000円おトク

愛知県武豊町では、「武豊町プレミアムデジタル商品券!最大9,000円おトク!」を実施する。申し込みのうえ購入権を取得した愛知県武豊町在住者(18歳以上)は、PayPayアプリから1口1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「武豊町プレミアムデジタル商品券」(PayPay商品券)を5,000円で購入可能となる。1人最大6口まで申込が可能。武豊町プレミアムデジタル商品券は、1口当たり「共通券」と「専用券」のセット販売となる(1セット6,500円分 = 共通券4,000円分 + 専用券2,500円分)。

申込期間は2025年11月4日午前10時～11月30日午後11時59分、販売期間は2025年12月1日午後3時～12月31日午後11時59分、利用期間は2025年12月1日午前10時～2026年2月20日午後11時59分まで。期間や時間は変更になる可能性がある。

山梨県大月市「プレミアム付デジタル商品券」

山梨県大月市では、「大月市プレミアム付デジタル商品券」を発売する。12歳以上の山梨県大月市在住者は、PayPayアプリから1,500円分のプレミアムが付いた6,500円分の「大月市プレミアム付デジタル商品券」(PayPay商品券)を5,000円で購入できる(先着順)。1人最大5口まで申込可能。

販売期間は2025年11月4日午前10時～2026年1月30日午後11時59分、利用期間は2025年11月4日午前10時～2026年1月31日午後11時59分まで。期間や時間は変更になる可能性がある。