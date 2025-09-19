PayPayは9月12日、地方自治体と連携して実施している「あなたのまちを応援プロジェクト」において、新たに10のキャンペーンを2025年11月以降に実施することを発表した。

あなたのまちを応援プロジェクト

同プロジェクトは、地方自治体と連携してPayPayの決済プラットフォームを活用したキャンペーンなどを実施し、日本全国の地域経済を盛り上げていく取り組み。 今回、新たにキャンペーン実施が決まったのは、北海道当別町、岩手県花巻市、釜石市、野田村、栃木県野木町、千葉県茂原市、佐倉市、東京都小金井市、愛知県一宮市、滋賀県彦根市の10キャンペーン。

期間、付与上限、還元率は地域によって異なる。また、 キャンペーンは早期に終了することがある。

北海道当別町で最大15%還元

北海道当別町では「当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月15日午後11時59分まで。北海道当別町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は15%。1回あたりおよび期間あたりの付与上限は3,000ポイントとなる。

当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン

岩手県花巻市で最大20%還元

岩手県花巻市では「第12弾 がんばれ花巻!PayPayを対象店舗で利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。岩手県花巻市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は20%。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

第12弾 がんばれ花巻!PayPayを対象店舗で利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン

岩手県釜石市で最大20%還元

岩手県釜石市では「がんばろう釜石!対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。岩手県釜石市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は20%。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は2,000ポイントとなる。

岩手県野田村で最大25%還元

岩手県野田村では「行こう!買おう!野田村で最大25%が戻ってくるキャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。岩手県野田村のPayPay加盟店のうち、同村とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は25%。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

栃木県野木町で最大20%還元

栃木県野木町では「『プレ年末!小さな野木町から大きな応援!きらり☆』～年末前の11月限定!野木町で最大20%戻ってくるPayPayキャンペーン～」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。栃木県野木町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は20%。1回あたりの付与上限は5,000ポイント、期間あたりの付与上限は20,000ポイントとなる。

千葉県茂原市で最大30%還元

千葉県茂原市では「秋は茂原で買い尽くせ!!最大30%戻ってくる!秋のキャッシュレスキャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。千葉県茂原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は30%。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

千葉県佐倉市で最大10%還元

千葉県佐倉市では「家計を応援!佐倉市キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。千葉県佐倉市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は10%。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

東京都小金井市で最大30%還元

東京都小金井市では「暮らしにうれしい!小金井市でおトクにお買い物キャンペーン!キャッシュレスで最大30%還元!」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。東京都小金井市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は30%。1回あたりの付与上限は3,000ポイント、期間あたりの付与上限は12,000ポイントとなる。

愛知県一宮市で最大10%還元

愛知県一宮市では「いちのみや秋のお買い物大作戦! PayPayで最大10%還元キャンペーン」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。愛知県一宮市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は10%。1回あたりの付与上限は1,000ポイント、期間あたりの付与上限は5,000ポイントとなる。

滋賀県彦根市で最大15%還元

滋賀県彦根市では「11月は彦根でPayPay! 最大15%戻ってくるキャンペーン!」を実施する。

開催期間は2025年11月1日午前0時～11月30日午後11時59分まで。滋賀県彦根市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店が対象。最大還元率は15%。1回あたりの付与上限は2,000ポイント、期間あたりの付与上限は4,000ポイントとなる。