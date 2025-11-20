冬の気配が近づき、こたつが恋しい季節になってきました。そんな中こちらのお宅では、“こたつの魅力”にすっかりハマってしまった子がいるようです。

こたつ出してから毎日1番使ってるのは人でも猫でもなく寒さに強いはずのこの子😂

(@uta_1007より引用)

ポストの主は「うた@ホワイトシェパード(@uta_1007)」さん。投稿された写真には、こたつからひょこっと顔を出す愛犬・ホワイトシェパードのうたちゃん(8歳・女の子)の姿が写っていました。

暖かい毛で寒さに強いはずの犬種ですが、どうやらうたちゃんはこたつが大のお気に入り。とっても穏やかな表情がたまらなく可愛いらしく、幸せそうな様子に癒されます♪

この投稿は大きな反響を呼び、1.4万件のいいねを獲得(11月19日時点)。「ワンコ、好きですよねー! かわいい」「こたつの心地良さを知ると出てこれないですよね〜うたちゃん そのまま眠るのが幸せです」「なんて可愛いんでしょう⁈ お利口さんですねー♪」「あら、うちと一緒ですね 我が家もデカプーさんが場所とっていて、人間が入れません」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

こたつで寛ぐうたちゃんについて、さらに詳しいお話を投稿主さんにお聞きしました。

── うたちゃんは、こたつにどれくらい入っているのでしょう?

1日に何度も入って過ごしています。一度入ると40分くらいは入り続けていますが、途中からこたつの中でもハァハァ言いはじめ、限界になると慌てて出てきて部屋の涼しいとこに移動して、人間のサウナ後のように整います笑

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

うたはちょっぴり怖がりで他の犬と遊ぶのは苦手ですが、そのぶん飼い主と遊ぶのは大好きな元気いっぱいの子です! 撫でる手を止めると、もっと撫でて!と文句を言いながらぐいぐいアピールしてくるところが可愛いです。

飼い主さんと遊ぶことが大好きで元気いっぱいなうたちゃん。これから迎える寒い冬も、心までぽかぽかになる幸せな時間をたくさん過ごしてくださいね♪