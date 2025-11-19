「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」(以下、マイナビ TGC 2026 S/S)が2026年3月14日に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催されることが決定し、出演者第1弾が19日、発表された。

「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」出演者第1弾が発表

「マイナビ TGC 2026 S/S」のテーマは、「OUR CANVAS」。すべての人が、TGCという巨大なキャンバスにそれぞれの色を重ねていく――それは、一人ひとりの個性と創造性が交差することで唯一無二の物語を描き出し、壮大なアートピースとなるという思いが込められている。

メインモデルに、みちょぱこと池田美優、ゆうちゃみ、せいら、生見愛瑠、矢吹奈子が決定。さらに、嵐莉菜、安斉星来、加藤ナナ、香音、川口ゆりな、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、星乃夢奈、MINAMI、村上愛花、ゆい小池(ゆいちゃみ)ら、ファッション界にとどまらず多彩なフィールドで活躍する人気モデルが集結する。

出演者リクエスト企画「#TGC 出演希望」ランウェイ編がスタート

TGC公式Xでは、「#TGC 出演希望」ランウェイ編がスタート。TGCのランウェイで見たい出演者を募集する。「マイナビ TGC 2026 S/S」の開催決定を記念して、デジタルギフト1,000円分が毎日5人に当たるキャンペーンも同時開催中。応募は2025年11月28日まで。