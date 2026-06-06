降幡愛「ラブライブ！サンシャイン!!」黒澤ルビィは“憧れの女の子"「自分と違う部分がたくさんある」AiScReam卒業にも言及

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。6月1日（月）の放送には、声優の降幡愛さんが登場！ 本記事では、降幡さんが2015年から声を担当している「ラブライブ！サンシャイン!!」の黒澤ルビィのことや、2026年3月に卒業した声優ユニット・AiScReam（アイスクリーム）への思いを語った模様をお届けします。

◆黒澤ルビィ役との出会い

れなち：降幡さんは、2014年に声優デビューして、翌年の2015年には「ラブライブ！サンシャイン!!」の黒澤ルビィ役に抜擢されました。これはオーディションですか？

降幡：はい、オーディションでした。

れなち：言える範囲でいいんですけど、声優さんのオーディションってどんな感じですか？

降幡：今では主流になりましたけど、「ラブライブ！シリーズ」は歌もあり、お芝居もありという作品で……。じつは私は、本当はルビィじゃなくて、違う子のオーディションを受けていたんです。なので、合否の結果をいただいて「黒澤ルビィ役で（お願いします）」と言われたときに、正直、どの子か分からなかったんです。

れなち：そうなんですね（笑）！ でも、そこから10年以上ルビィちゃんを演じられているわけですからね！

降幡：こんなに長いお付き合いになるとは思いませんでした（笑）。

れなち：ルビィちゃんは、降幡さんにとってどういう存在ですか？

降幡：私の“もう1つの人格”って言ってしまうと大げさかもしれないですけど、本当に尊敬する憧れの女の子です。

れなち：ご自身とちょっと違うところも感じます？

降幡：もう、全然違います！ 当時は「似ているところを探そう」と思っていたんですけど、妹キャラだし、見た目もすごくかわいらしいから、一歩離れて見てみると、自分と違う部分がたくさんある女の子だなって。だからこそ憧れて、少し近づこうと思ったんだなって。

◆AiScReam結成秘話

れなち：その後、ラジオの企画で2025年に期間限定ユニットとしてスタートしたのがAiScReamということで、ルビィちゃんを担当されて10年目でAiScReamが結成されたんですね。

降幡：そうなんです。

れなち：すごいな……この約10年で声優としての活動の幅も広がったんじゃないですか？

降幡：広がりましたし、「ラブライブ！シリーズ」としても、そのラジオはシリーズ横断ラジオだったんですけど、また違った形のユニットができたなみたいな。

れなち：なるほど。当然ルビィちゃん以外にも声優活動をされていたり、歌手活動もずっとされていたり、最近はバラエティ番組にも出演されて。

降幡：そうですね。

れなち：元々バラエティはお好きですか？

降幡：ノリとかはすごく好きです！ とはいえ、（声優デビューした）12年前には、自分はこんなにバラエティ番組に出るなんて想像してなかったので（笑）。でも、面白いことは好きなので、本当にありがたいです。

◆AiScReam卒業で「見守る」気持ちへ

れなち：リスナーさんからメッセージもたくさん届いていまして、「AiScReam卒業、お疲れさまでした！ AiScReamを卒業した今、どんなお気持ちですか？」といただきました。

降幡：ありがとうございます。2025年はAiScReamとしていろんな活動をさせてもらった、夢のような時間でした。

れなち：音楽番組とかも引っ張りだこでしたもんね！

降幡：ありがたいことに……。今、新生AiScReamとして頑張っている姿を目にしているので、皆さんにはさらなる新境地を目指してほしいです！

れなち：見守る気持ちもありながら……。

降幡：見守ってます！

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM