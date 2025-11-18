ジャルパックは11月18日より、お得な企画満載のブラックフライデー「JALunLun BLACK FLYDAY 2025」を開催する。

今年のブラックフライデーでは、国内・海外のJALダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)タイムセールや超目玉のびっくりオプションのほか、期間限定お買い得価格なオプショナルツアーなど多数の企画が用意されている。

国内では、観光や食事などを300円(1人当たり)で利用できるびっくりオプションが登場。また、1グループにつき最大5万円割引になるおトクなJALunLunクーポンが配布されるほか、台数限定でSクラス1泊2日のレンタカーを1,500円～利用できる「いち押しレンタカー」も。

設定期間は2025年11月19日～2026年11月8日宿泊分。

JAL海外ダイナミックパッケージ タイムセール(一部紹介)

海外では、ツアー代金の大幅割引企画が登場。具体的には、ハワイが5万円、ヨーロッパは4万円、アメリカは4万円、オーストラリアが3万円、南・東南アジアは3万5,000円、グアムが3万円、東アジアは2万円割引に。

また、ハワイに行くならグループが断然お得で、4名以上でさらに5,000円割引が適用され、最大5万5,000円割引に。そのほか、南・東南アジアも上記割引に加え、さらに1万5,000円の割引クーポンが、東アジアでも同1万円の割引クーポンが、それぞれ追加で用意されている。

さらに、「ブロードウェイミュージカル チケットオプション『ウィキッド』」や「専用車・専任ガイドで行く! 半日バンコク寺院めぐり」など、人気のオプショナルツアーをお買い得価格で利用することができる企画もラインアップされている。

設定期間は2025年11月23日～2026年6月30日出発分。詳細は公式サイトをチェックしてほしい。