2025年11月の新作5品まとめ(11月18日発売予定)

本記事ではミニストップで11月18日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は「ブラックフライデー」が開催! ブラックフライデーにちなんだ「黒」をテーマに、寒さが増すこの時期にうれしい、あたたかい麺類やごはんものなどの新商品が登場しています。

ミニストップ2025年18月の新商品まとめ

「ピリ辛黒胡麻担々春雨スープ」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

香ばしい黒ごまをふんだんに使用した深みのある味わいの「ピリ辛黒胡麻担々春雨スープ」(375.84円)は、豆板醤や甜麵醬、花椒を合わせ、ピリ辛な坦々風に仕上がっています。

「ブラック炒飯&油淋鶏」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国





黒マー油をベースに味付けした炒飯と油淋鶏を合わせたお弁当「ブラック炒飯&油淋鶏」(699.84円)は、油淋鶏のタレは生姜と醤油、酢を使用して深みのある本格的な味わいに仕上がっています。

「黒糖いなり 5個」(375.84円)

価格 : 375.84円

販売地域: 東北・関東・東海・九州





黒砂糖を使用した、コクと奥深い甘みが特徴の「黒糖いなり 5個」(375.84円)は、酢飯に白ごまを混ぜることでごまの香りを感じられ、食べ飽きない仕立てになっています。

「黒マー油 豚骨ラーメン」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国





クリーミーで濃厚ながら上品な味わいの「黒マー油 豚骨ラーメン」(537.84円)は、豚骨を長時間炊き込んだコクのあるスープに、焦がしニンニクの特製黒マー油を浮かべています。

「ビッグ三角チョコチップパイ」(127.44円)

価格 : 127.44円

販売地域: 全国





チョコチップを折り込んだパイ生地を三角形に焼き上げた「ビッグ三角チョコチップパイ」(127.44円)は、パイ生地のサクサクとした食感とチョコの味わいが楽しめます。

まとめ

11月18日発売の新商品は、ブラックフライデーにちなんだ「黒」をテーマにした「黒胡麻担々春雨スープ」「ブラック炒飯&油淋鶏」「黒糖いなり」「黒マー油 豚骨ラーメン」のほか、チョコを練り込んだ「三角チョコチップパイ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用