2025年11月の新商品5品まとめ(11月18日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

【11月18日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

  • 「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

    「盛りすぎ! ナポリタン」(697円)

価格 : 697円
エネルギー : 1,100kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

総重量700g、1,000kcalオーバー! スクランブルエッグとベーコン、玉ねぎをトッピングした大ボリュームのナポリタンが登場です。満足感たっぷりの一品に仕上がっています。

「おかズドン! デミソースチキンカツ弁当」(626円)

  • 「おかズドン! デミソースチキンカツ弁当」(626円)

    「おかズドン! デミソースチキンカツ弁当」(626円)

価格 : 626円
エネルギー : 838kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

大きなチキンカツに濃厚なデミグラスソースをかけた、ご飯の進む新メニューが登場。寒くなる時期にぴったりの、ボリューム満点なお弁当です。

「よくばり合体メシ 炒飯&あんかけ焼そば」(754円)

  • 「よくばり合体メシ 炒飯&あんかけ焼そば」(754円)

    「よくばり合体メシ 炒飯&あんかけ焼そば」(754円)

価格 : 754円
エネルギー : 1,011kcal
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

炒飯とあんかけ焼そばが1つになった、まさに「よくばり」な合体メシが登場です。ご飯と麺が一度に楽しめ、1,000kcalオーバーのボリューム満点な仕上がりが魅力の一品。二度美味しい満足感のあるお弁当です。

「旨チリ鶏から揚げバーガー」(430円)

  • 「旨チリ鶏から揚げバーガー」(430円)

    「旨チリ鶏から揚げバーガー」(430円)

価格 : 430円
エネルギー : 493kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※北海道・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ジューシーな鶏から揚げに、ニンニク風味の旨辛チリソースを合わせたバーガーが登場。食欲をそそる味わいで、ランチにもぴったりの一品です。

「でからあげクン 3種MIX味」(278円)

  • 「でからあげクン 3種MIX味」(278円)

    「でからあげクン 3種MIX味」(278円)

価格 : 278円
エネルギー : 334kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※熱量は参照値とのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気の「でからあげクン」から3種MIX味が登場! 衣がレギュラーで、中身はレッド&チーズというこちら。3つの味が一度に楽しめるお得な一品です。

まとめ

11月18日発売の新商品は、1,000kcalオーバーの「盛りすぎ! 」シリーズや、ボリューム満点のお弁当、ホットスナックなどが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。

※画像は公式ホームページより引用

