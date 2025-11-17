11月も後半となり、今年もゴールが見えてきました。年末にかけては行事も多く、なにかと気忙しい日々が続きます。しっかり栄養を摂って、万全の体調で臨みたいものですね。手軽に利用できるコンビニの店頭にも、さまざまな新商品が到着しています。

2025年11月の新商品5選まとめ(11月18日〜11月24日)

ファミリーマート2025年11月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。有名インドカレー専門店監修のバターチキンカレー、バジルやオレガノの風味が特徴のトマトスープパスタ、マヨネーズをたっぷりと使用したとろり食感のたこ焼き、くちどけなめらかなチョコスイーツなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「印度料理シタール監修 生クリームのコク濃厚バターチキンカレー」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「印度料理シタール」監修のバターチキンカレー。濃厚な生クリームとバターのコクが溶け合うカレーに、スパイスをきかせた鶏肉をトッピングしています。

「きのことトマトのスープパスタ」(538円)

価格 : 538円

発売地域：東北、関東、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※静岡県の一部では取り扱いがありません。

バジルやオレガノの風味が特徴のトマトのスープパスタ。複数のトマト原料をブレンドしトマトを濃く感じる仕立てにしました。具材はきのこ・ベーコン・ほうれん草・チーズです。なお静岡県の一部では取り扱いがありません。

「ハーブ&スパイス！ケイジャンチキン」(430円)

価格 : 430円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

スパイシーな香りとハーブのさわやかさが特徴のケイジャンチキン。数種類のスパイスをブレンドした香辛料とローズマリーで味付けし、香ばしく焼き上げました。ポテトとケチャップで和えたペンネ入りです。

「たっぷりマヨネーズのとろーりたこ焼き」(470円)

価格 : 470円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

マヨネーズをたっぷりと使用したたこ焼き。だしのきいたとろーり食感のたこ焼きにマヨネーズ・ソースなどをトッピングしました。

「冬ショコラ」(244円)

価格 : 244円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

生チョコレートを使用したくちどけなめらかなおいしさのチョコスイーツ。ファミリーマート限定商品となります。

まとめ

11月18日発売の新商品は、有名カレーレストラン監修のスパイシーな「印度料理シタール監修 生クリームのコク濃厚バターチキンカレー」、トマトが濃く感じられる仕立ての「きのことトマトのスープパスタ」、ハーブとスパイスで香ばしく焼き上げたチルド惣菜「ハーブ&スパイス！ケイジャンチキン」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、小腹が空いた時の軽食としても最適な「たっぷりマヨネーズのとろーりたこ焼き」や、スイーツ好きには生チョコレートを使用したファミマ限定「冬ショコラ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

