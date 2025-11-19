TBSで19日、お笑いコンビ・麒麟の川島明とアイドルグループ・Snow Manの佐久間大介がバラエティMC初タッグを組む『検証！おカネの窓口』(20:54～ ※関東ローカル)が放送される。

“おカネの天才”前田裕二と成田悠輔がアドバイス

この番組では、“どうすれば得する?”“稼げる?”などお金にまつわる疑問や悩みに対して“おカネの天才”と呼ばれる人たちが解決策を提案し、芸能人が実際に汗をかいて真剣に検証していくという内容。スタジオには森泉、Matt、神田愛花をゲストとして迎える。

今回、“おカネの天才”と呼ばれるSHOWROOM社長・前田裕二と経済学者・成田悠輔の2人に相談するテーマは“特別なスキルや経験がなくても月100万円は稼げるの?”。天才のアドバイスをもとに、検証は1週間行い、その売り上げを1カ月に換算、そこから諸経費を差し引いた利益が100万円を超えれば検証成立となる。

前田が考案したのは、「おみくじおにぎり作戦」。美味しく握りたてを提供できるおにぎりをキッチンカーにて販売。さらに、ガチャガチャで出たおみくじの結果によって具を決められるなど、客の遊び心をくすぐる作戦に。

前田は毎日の売り上げから翌日の販売方法を修正、イベントで人が集まる池袋、学生狙いで大学、インバウンド狙いで浅草･･･と販売場所を変えたり、とにかく攻めまくる前田。この戦略は吉と出るか凶と出るか?

続いて成田が考えた月100万円を稼ぐアイデアは「ジャパニーズ昭和レトロアイテムを海外へ販売」家の中に眠る使い古された扇風機やフィルムカメラなどは、実は海外でかなりの人気があった。番組ではリサイクルショップや個人宅の蔵から出てきた掘り出し物など計40品を集め、いざ海外オークションサイトで販売。果たして、月100万円稼げるのか?

川島明(麒麟)コメント

お金のプロの視点がマジで勉強になりましたね。僕らだと、ひとつ作戦がうまくいったらそこでキープを選びがちですが、プロはそういう時ほど値上げしたり勝負にいく。そうやって壁を越えていきはるんやって学びがありました。これは見た人の人生を変えるかもしれないです。

SHOWROOMの前田さんがオープニングトークをメモし始めた時はどうしようかと思いました(笑)。でも、そういう僕らの何気ない会話を全てヒントにされているんだなと思いましたし、経済学者の成田さんが世界をターゲットにしてお金を稼ごうとする考えも面白かったです。

月100万円を稼ぐ大変さを痛感しましたし、100万という壁はかなり高いので･･････いろいろなジャンルの方にも挑戦してみてほしいですね。

佐久間大介(Snow Man)コメント

事業を発展させる人はどこかのタイミングでちゃんと勝負を仕掛けていますし、目標達成で満足せず、新たな目標を立てて、事業発展にどんどん繋げていく。あれはすごいなと思いました。それだけじゃなく、常に物事をお金や事業に変えようという意識があるのもすごい！

この番組を見て、ヒントを得て、実際に事業を始める人も出てくるかと思います！

成田さんの検証でもやっていましたが、蔵で眠っているお宝などまだまだいっぱいあると思うので、昔の古びたものを海外で売るなど「“どんなモノ” “どんな行動”がお金になるチャンスなのか」そういったところに着目していただき、この番組でヒントを得て、視聴者の皆さんにも動いていただけたらいいなと思います。

【編集部MEMO】

『検証！おカネの窓口』出演者 MC:川島明(麒麟)、佐久間大介(Snow Man) おカネの天才:前田裕二(SHOWROOM株式会社 代表取締役社長)、成田悠輔(経済学者) スタジオゲスト:森泉、Matt、神田愛花 VTR検証ゲスト:猪狩蒼弥・佐々木大光(KEY TO LIT)、辰巳雄大(ふぉ～ゆ～)、浜口京子、JOY

(C)TBS