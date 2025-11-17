BACON(べーこん)は12月12日～2026年1月12日、合同作品展＆物販展「ミニチュアビストロの世界展」を、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で開催する(12月29日～2026年1月5日は年末年始のため閉館)。

同展は、"食"をテーマに、フランスの家庭料理やカフェごはんを精巧なミニチュアで再現した展覧会。東京では初開催となる。素材や焼き加減、照りなど細部にまでこだわった実力派クリエイターたちが44組出展し、力作を披露する。

会場内は全エリア撮影可能。「キッシュ」「パテ」「鴨のコンフィ」「グラタン」といったビストロ料理を中心に、前菜からデザートまで、パンやスイーツもそろう本格的なフレンチ・洋食の世界観が広がる。

見どころは、本物の厨房を思わせるミニチュアが話題の「ミニ厨房庵(@minichuubouantyakitchen)」や、ビストロのテラス席をイメージした新作を披露する「Renee miniature(@reneeminiature)」など。

展示作品：Renee miniature

物販コーナーには、「ebisukaasann(@ebisukaasan)」「マロン(@emmyofarsreystarshara)」「こいなつ(@koinatsu1327)」など個性豊かな作家のグッズが登場。フレンチのフルコースやカフェプレートなど、繊細な作品の数々から、自分の「推しの一皿」を見つけ、持ち帰ることが可能。

週末限定で、ミニチュアビストロ制作ワークショップも開催する(事前予約制)。東京初開催を記念し、来場者には先着数量限定でオリジナルポストカードも配布する。

営業時間は、11:00～17:00。入場料は800円(3歳以下は入場無料)。