「青森屋 by 星野リゾート」(青森県三沢市)2025年12月3日から2026年2月28日までの期間、「ねぶり流し灯篭」を実施する。

同施設では、「のれそれ青森 ～ひとものがたり～」をコンセプトに、祭りや方言、食などの青森の文化を体験できる滞在を提案している。青森には四季折々の魅力があり、中でも代表的なのは夏の祭り。その象徴であるねぶたを、雪景色が美しい冬でも楽しめるよう、同取り組みが企画された。2011年に開始し、今冬で15年目を迎え、青森屋を代表する冬の風物詩となっている。温泉に浸かりながら、通常は夏にしか見ることができないねぶたと、冬の雪景色が織りなす幻想的な景色を堪能できる。

青森ねぶた祭の起源「ねぶり流し」を露天風呂で再現

睡魔(すいま)を払い、穢(けが)れを川や海に流す行事とされる「灯篭流し」は、東北地方では「ねぶり流し」と呼ばれ、青森ねぶた祭の起源となったと言われている。同施設では、宿泊者が書いた願い事を乗せた小灯篭とねぶたを露天風呂「浮湯」の周りの池に浮かべ、この行事を再現する。

水と雷を司り、穢れを洗い流す「雷神」が池に浮かぶ

露天風呂を囲む池に浮かぶねぶたの題材は、水と雷を司り、穢れを洗い流す雷神。本企画開始以来、疫病や邪気から人々を守る「鍾馗(しょうき)」、知恵や開運をもたらす「毘沙門天(びしゃもんてん)」が登場してきた。2022年からは、災いや邪気を払い、さらなる発展を願う思いで制作された「雷神」が登場し、入浴する人々を見守る。

制作者はねぶた名人の竹浪比呂央氏。2023年にねぶた文化の伝承と振興への貢献が評価され、7代目ねぶた名人に選ばれた。1989年に初の大型ねぶたを制作して以来、ねぶた大賞、最優秀製作者賞、第30回NHK東北放送文化賞はじめ受賞多数。青森ねぶたの創作と研究を主としながら、｢紙と灯りの造形｣ としてのねぶたの新たな可能性を追求し続けている。

青森の夏祭りの熱気とはかなさを連想させる笛の音色

青森は冬が長く、夏の暑さは短いため、人々はその短い夏にエネルギーを注ぎ、祭りに熱狂する。青森の夏祭りには、熱気とともに、夏が短いからこそのはかなさも感じられる。青森ねぶた祭のお囃子を収録した笛の音色に耳を傾けながら、そのはかなさを感じ、脈々と受け継がれてきた祭りに思いをはせて湯浴みができる。