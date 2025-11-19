「チェンソーマン」は藤本タツキによるダークファンタジー・アクション漫画で、2018年から2020年まで週刊少年ジャンプにおいて第1部「公安編」を連載。第2部「学園編」は少年ジャンプ＋にて現在連載中です。

父親が遺した借金返済のため極貧生活を送る青年「デンジ」は、裏切りに遭い殺されてしまいます。薄れる意識の中、デンジはチェーンソーの悪魔・ポチタと契約し、悪魔の心臓を持つ”チェンソーマン”として蘇ります。その後、公安の「マキマ」にスカウトされ、公安デビルハンターとして働くことに。血と暴力、ユーモア、切なさが入り混じる独特の世界観が特徴で、予測不能な展開や哲学的なテーマが国内外で高い評価を受ける本作。2022年にはアニメ化され、圧倒的な映像美と音楽で話題を呼びました。過激ながらも人間の欲望や愛を深く描いた作品として、世界的に熱狂的なファンを獲得しています。

今回ご紹介するのは主要人物の1人である「パワー」。血の魔人であり、粗暴でわがまま、自分の欲求のままに生きる子どものような性格が特徴です。デンジ、早川アキと共に公安のデビルハンターとして行動し、最初は利己的な性格でしたが、次第に仲間への情や優しさを見せるようになります。戦闘では自分の血を操って武器を作り出し、高い戦闘力を発揮。はちゃめちゃで乱暴ながらも、明るく無邪気な愛されるキャラクターです。

そんなパワーをもしも実写化するなら誰に演じてほしいかについてのアンケートをマイナビニュース会員197名に実施。上位5名の方々をご紹介します。

「チェンソーマン」実写化するならパワーは誰に演じてほしい?(自由回答より集計)

1位：橋本環奈（12票）

2位：池田エライザ（9票）

3位：吉岡里帆（4票）

4位：あの、山本舞香（3票）

続いて、ランキングの概要とコメントをご紹介します。

1位：橋本環奈（12票）

第1位に輝いたのは、橋本環奈。1999年福岡県生まれで、愛らしい容姿と高い演技力で幅広い世代から人気を集めています。中学生のときに「奇跡の一枚」と呼ばれる写真で一躍話題となり、芸能界で注目を浴びました。映画『銀魂』での神楽役をはじめ、『今日から俺は!!』『キングダム』『セーラー服と機関銃 -卒業-』など、多くの話題作に出演。コミカルからシリアスまで幅広い役をこなし、抜群の存在感を放っています。その明るいキャラクターとプロ意識の高さでも知られています。

様々な実写化作品に出演していることもあり、今回も見事にパワーを演じてくれると思った方が多かったのでしょう。ユーザーコメントでもその演技力の高さや、キャラクターが合っているという声が多く挙がっていました。

オススメコメント

難しい役柄も難なくこなしそうなので（40代女性）

美少女だけど元気で天真爛漫、自己中心的で自由奔放なところが似合っていると感じるから（40代男性）

ハチャメチャなキャラがあってるので（30代女性）

2位：池田エライザ（9票）

第2位は池田エライザがランクイン。1996年生まれの福岡県出身。ファッション誌『ニコラ』や『CanCam』のモデルとして活動を始め、その後女優として『みんな！エスパーだよ！』『賭ケグルイ』『ルームロンダリング』などに出演し、多彩な表現力を発揮しました。2020年には映画『夏、至るころ』で監督デビューを果たし、創作面でも高い評価を受けています。知的で芯のある雰囲気と独特の美しさで、若手実力派の一人として幅広く活躍しています。

ユーザーコメントでは「ツンデレキャラにピッタリ」といった声が挙がっており、パワーの雰囲気と似ていることが票を集めた要因となっているようです。

オススメコメント

キャラのイメージにピッタリだと思うため（30代男性）

パワーのツンデレキャラにぴったりな感じがするから（40代男性）

3位：吉岡里帆（4票）

第3位にランクインしたのは、吉岡里帆。1993年京都府生まれで、上京後に女優として活動を始め、NHK連続テレビ小説『あさが来た』で注目を浴びました。その後『カルテット』『きみが心に棲みついた』『レンアイ漫画家』など多くのドラマや映画に出演。明るく自然体な演技から、複雑な感情を描くシリアスな役まで幅広くこなします。繊細な感情表現と親しみやすい魅力で人気を集めています。

パワーは可愛い見た目をしていながらも中身は子どものような性格。そのギャップが吉岡里帆のイメージと合っているのかもしれません。

オススメコメント

かわいさとクールさを併せ持つ（40代男性）

4位：あの（3票）

第4位は、あのちゃんがランクイン。1997年生まれ、独特の世界観と個性的なキャラクターで人気を集めています。アイドルグループ「ゆるめるモ！」の元メンバーとして活動し、脱退後はソロアーティストとして活躍。代表曲「ちゅ、多様性。」や「ちょっと一回言わせて」などが話題となり、独自の歌声と中毒性のある楽曲で注目を浴びました。音楽活動に加え、ドラマやバラエティ番組にも多数出演。飾らない言動が魅力の、唯一無二の存在として若者を中心に支持されています。

近年では演技力も評価されているあのちゃん。あのちゃんだったらパワーの破天荒な性格が演じられると思い、票を集めたのかもしれません。

オススメコメント

キャラクターがハチャメチャで似てるから（40代男性）

4位：山本舞香（3票）

同率4位で山本舞香がランクイン。1997年鳥取県生まれ。ファッション誌『二コラ』の専属モデルとしてデビューし、ドラマ『それでも、生きてゆく』で女優デビューを果たしています。その後、『チア☆ダン』『今日から俺は!!劇場版』『波うららかに、めおと日和』など、話題作に次々と出演しました。クールで意志の強い役から、可愛らしいヒロインまで幅広く演じ分ける若手女優の一人です。

クールな印象がある山本舞香。パワーの役柄もイメージ通り演じてくれそうです。

オススメコメント

気が強そうな感じがピッタリ（40代男性）

まとめ

「チェンソーマン」パワーを演じてほしい女優ランキング、1位は橋本環奈でした。やはり実写化といえば橋本環奈なのでしょうか。可愛らしい容姿ももちろんのこと、演技力の高さも評価され、多くの票が集まりました。皆さんはパワーを誰に演じてほしいと思いますか? 現在テレビアニメの続編となる「劇場版 チェンソーマン レゼ篇」が公開中なので、ぜひ気になる方はチェックしてみてくださいね!

調査時期:2025年10月3日

調査対象:マイナビニュース会員

調査数:男女合計197人

調査方法:インターネットログイン式アンケート