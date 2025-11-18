ハイヒール・モモコの“憧れの姑像”に絶賛の声「素敵」「すごい」

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#11が、14日に配信された。

モモコの憧れの姑像

番組では、今年、長男の結婚を受けて61歳で“姑デビュー”を果たしたハイヒール・モモコに密着した。

憧れの姑像を聞かれたモモコは、「私も嫁で、ある日突然やってきたヤンキーの柄が悪い漫才師を姑さんが快く受け入れてくれた。“息子の好きになった人を好きになる”。お義母さんがやってくれたように、仲良く、気をつかわないような関係を築きたい」と回答。

この回答をヒコロヒーは「自分もしてもらったから仲良くしたいっていう気持ちが行動原理なのが素敵」と絶賛した。

また、ゲストの佐田真由美も「私の姑さんも、“〇〇の嫁じゃなくて真由美さんだから大好き”って言ってくれて……本当に泣けました」と明かしつつ、「モモコさんもおっしゃっていたように、まずはお互いに好きになること。歩み寄ることが大事だと思う」「モモコさんすごい」と語っていた。

