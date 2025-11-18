元カノが別の男性と自分との思い出の場所へ　それをインスタで知った男性は…　『隣の恋は青く見える』第2話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。

※以下、ネタバレあり

レイナの元恋人・タカマサ「人生初の嫉妬かも」

第2話では、第1話に続き、男性陣がこぞってBAR経営者のレイナをデートに誘う展開に。エステティシャン・ダイシロウをはじめ、俳優・シュウトともデートを重ねる“爆モテ”っぷりを発揮した。

そして、レイナの元恋人で京都大学卒のコンサル・タカマサは、自分との思い出の地をレイナがシュウトと訪れていることをInstagramで知り、「ここ俺がレイナとよく行ってた場所やんね……」とポツリ。

さらに、別の投稿では、エステティシャン・ダイシロウの施術を受けているレイナの姿もあり、「今日2回デートしてる……」とこぼす。

他の参加者の前で「(レイナに)嫉妬はしてない」と言ったタカマサだったが、1人になると「シュウトくんと行っていた場所は『私はここが大好き、一緒に来てくれる?』って言われた場所だったのでもやもやした、人生初の嫉妬かもしれないですね」とリアルな胸の内を語った。

