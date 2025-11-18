元カノが別の男性と自分との思い出の場所へ　それをインスタで知った男性は…　『隣の恋は青く見える』第2話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。
レイナの元恋人・タカマサ「人生初の嫉妬かも」
第2話では、第1話に続き、男性陣がこぞってBAR経営者のレイナをデートに誘う展開に。エステティシャン・ダイシロウをはじめ、俳優・シュウトともデートを重ねる“爆モテ”っぷりを発揮した。
そして、レイナの元恋人で京都大学卒のコンサル・タカマサは、自分との思い出の地をレイナがシュウトと訪れていることをInstagramで知り、「ここ俺がレイナとよく行ってた場所やんね……」とポツリ。
さらに、別の投稿では、エステティシャン・ダイシロウの施術を受けているレイナの姿もあり、「今日2回デートしてる……」とこぼす。
他の参加者の前で「(レイナに)嫉妬はしてない」と言ったタカマサだったが、1人になると「シュウトくんと行っていた場所は『私はここが大好き、一緒に来てくれる?』って言われた場所だったのでもやもやした、人生初の嫉妬かもしれないですね」とリアルな胸の内を語った。
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。