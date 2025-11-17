ユートレジャーは11月14日より、TVアニメ「カードキャプターさくら」とのコラボレーションブライダルリング(婚約指輪・結婚指輪)を、ユートレジャーオンラインショップおよびユートレジャーコンセプトストア池袋にて販売する。

同リングは、TVアニメ「カードキャプターさくら」をモチーフにしたブライダルリング(婚約指輪・結婚指輪)。過去に販売した際に大きな反響があったことから、このほど再び販売されることとなった。

婚約指輪は「夢の杖と夢の鍵」「さくらと撫子」「ケロちゃん&スッピー」「桜モチーフリング」の4種類、結婚指輪は「桜/ペアリング」「くま/ペアリング」の2組がラインアップされており、いずれも専用ケースには、さくらちゃんと小狼がお互いに手作りして交換しあった「くまのぬいぐるみ」が箔押しされている。

婚約指輪

石座の側面それぞれに、夢の杖と夢の鍵を細部まで表現したリング「夢の杖と夢の鍵」。価格は38万5,000円(プラチナ950×K18イエローゴールド)。

桜の花と、撫子の花のモチーフを側面にさり気なく入れた「さくらと撫子」。花の中心には、「愛の石」として有名なピンクトルマリンがきらめく。価格は38万5,000円(プラチナ950×K18ピンクゴールド)。

立体的に作り込まれたケロちゃんとスッピーが、ダイヤモンドに寄り添うようにちょこんと座っている「ケロちゃん&スッピー」。価格は36万8,500円(プラチナ950)。

センターストーンに寄り添うように留めたピンクサファイアがアクセントの「桜モチーフリング」。価格は22万円(プラチナ950×K18ピンクゴールド)。

結婚指輪

ふたつのリングを重ねると、満開の桜が咲く「桜/ペアリング」。友枝中学校へ初登校当日に再会した、さくらちゃんと小狼くん。あの美しく、印象的な桜並木のシーンをデザインに。価格は各13万2,000円(プラチナ950×K18ピンクゴールド)。

さくらちゃんと小狼くんがお互いに手作りして交換しあった「くまのぬいぐるみ」が、ワンポイント入ったデザインのリング「くま/ペアリング」。価格は13万2,000円(プラチナ950×K18ピンクゴールド)/ 13万2,000円(プラチナ950)。