「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は2025年12月26日～2026年4月4日の期間、「つきのdeアプレスキー」を開催する。

つきのdeアプレスキー全景の様子

「アプレスキー(Après-ski)」とは、ヨーロッパのアルプス地方発祥の、スキーやスノーボード滑走後の時間を豊かに過ごすライフスタイルを指す。同リゾートでも、このような文化を取り入れ、スノーリゾートでの滞在を楽しんでほしいという思いから、本イベントの開催に至った。

ゲレンデの中腹に位置する「ホタルストリート」は、食事や買い物が楽しめる9店舗が並ぶスキーインスキーアウトヴィレッジ。その一角にあるCafé＆Hamburger「つきの」が会場となる。ライトアップと音楽が彩る空間では、お酒やオリジナルメニューとともに、アフタースキーが楽しめる。本物のリフトをリメイクしたペアリフトチェアも登場し、滑走後もスキー場の余韻に浸ることができる。

ライトアップされた空間でお酒と音楽が楽しめる

つきのdeアプレスキーの会場

つきのdeアプレスキーの会場では、ビールやウイスキーなどを持ち寄り、家族や友人とライトアップされた空間でお酒と音楽が楽しめる。ポップスやR&Bなど、多彩なジャンルの音楽が流れる会場では、香り高いラム酒やジン、ウォッカを提供する。スキーやスノーボードの滑走後も、スノーリゾートの余韻に浸りながら特別なひとときを過ごせる。

滑走後のひとときにぴったりなハンバーガーを販売

全世界で、ありとあらゆるスタイルで愛されている食べ物、ハンバーガー。その"本来の味・姿"を追求した「ライダーズバーガー」(1,900円)をつきので販売する。身と脂の絶妙なバランスで香ばしく焼き上げたビーフパティ、歯切れのよいミルキーなバンズと野菜が織りなす軽やかな味わい、厚みがありながら食べやすい形状で、一口ごとに素材の魅力を楽しめる。

「ペアリフトチェア」やオリジナルメニューが登場

ペアリフトチェア

かつてトマムで実際に使用していた本物のリフトをリメイクした「ペアリフトチェア」が登場する。リフトの面影をそのまま残したデザインは、スキーヤーの心をくすぐる。

また、イベント限定メニューとして、「雪降るホットワイン」(800円)と、1日15個限定で「雪降るスノーボール」(1,100円)を販売する。ホットワインは、スターアニス(果実を乾燥させた中国由来のスパイス)に粉糖をかけ雪をイメージし、シナモンを効かせた一杯。ホワイトチョコをコーティングした雪降るスノーボールは、リフト型のカゴにのせて提供する。