ロイヤルグループが展開する「ロイヤルホスト」は11月26日、「国産紅玉りんご」と「ロイヤルのスイートポテト」を組み合わせた5種の季節デザートを全国のロイヤルホストで発売する(一部店舗を除く)。

紅玉りんごとスイートポテトを味わうデザートが登場

今年のりんごデザートは、紅玉りんごにロイヤルの伝統あるスイートポテトをクリーム仕立てにして組み合わせた5種類のデザートを用意した。

美味しさの要となるのは、店舗で手作りする「カラメルりんご」と、「スイートポテトクリーム」。このクリームは、福岡で誕生し半世紀以上にわたり名物土産として親しまれているロイヤルのスイートポテトの伝統レシピをベースに、自社のセントラルキッチンで仕上げている。パフェ全体の調和を考え、やさしい口あたりと、控えめな甘さに仕上げた。

カラメルりんご

ロイヤルのスイートポテト

商品はアイスクリームとホイップクリームにホットファッジソースをかけて楽しむ「紅玉りんご&スイートポテトのとろけるショコラ仕立て」(1,628円)や、キャラメリゼしたクレームブリュレと、りんごのソルベ、フレッシュりんご入りのチャイ風ゼリーなどを重ねた「紅玉りんご&スイートポテトのブリュレパフェ」(1,628円)が初登場。

さらに、サクサク食感が美味しい「紅玉りんご&スイートポテトのパイ仕立て～カラメルソース添え～」(1,408円)や、バニラアイスクリームと一緒にりんごとスイートポテトクリームをシンプルに楽しめる「紅玉りんご&スイートポテトのパフェ」(1,188円)、スパイスの香りが特徴的なカラメルビスケットアイスクリームを使用した「紅玉りんご&スイートポテトのプチパフェ」(単品770円)も登場する。

デザートの美味しさを引き立てるペアリング

ドリンクバーに10種類以上を取り揃えた「TEARTH(ティーアース)」シリーズから、りんごデザートの美味しさをさらに引き立てるペアリングも提案する。紅玉りんご&スイートポテトのとろけるショコラ仕立てには「ほうじ茶」、紅玉りんご&スイートポテトのブリュレパフェには「ダージリン」、紅玉りんご&スイートポテトのパイ仕立てには「デカフェ アールグレイ」、紅玉りんご&スイートポテトのパフェには「ルイボス」とのペアリングがおすすめだという。

新デザインコースターでお出迎え

2025年りんごデザートのコースターは「マロンデザート」に引き続き、「金沢アート工房」のアーティスト・輪島貫太氏の作品とコラボレーションした。今回は、音楽の惑星を舞台とした作品となる。「お皿の上のちいさな美術館」をテーマに、コースターと共にデザートを楽しむことができる。

販売期間は2025年11月26日～2026年1月中旬までを予定している。価格や販売時間が異なる店舗もある。また、原材料の調達状況により販売開始および終了時期が異なる場合がある。

駒沢パーククォーター店、名古屋星ヶ丘店、Royal Host centrair gourmet kitchenでは、紅玉りんご&スイートポテトのとろけるショコラ仕立てと紅玉りんご&スイートポテトのブリュレパフェのみを販売する。

京都髙島屋S.C.店、九州大学病院店、新千歳エアポートレストランby ROYAL HOST、羽田空港店、神戸空港店、広島空港店、鹿児島空港店、熊本空港店、那覇空港店の9店舗は販売対象外となる。