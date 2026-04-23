SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園実行委員会およびTryHard Japanは5月30日、「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園(いなげの浜)feat. SKY ORCHESTRA」を千葉県・稲毛海浜公園(いなげの浜)で開催する。

「SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園(いなげの浜)feat. SKY ORCHESTRA」

同イベントは、千葉市・稲毛海浜公園にあるいなげの浜が開設50周年を迎えることを記念して開催される。花火と音楽を1/30秒単位で高度にシンクロさせた演出による次世代の花火エンタテインメントで、「SBI MUSIC CIRCUS」と「GREAT SKY ART」がタッグを組み、圧倒的な没入感を生み出すという。音・光・空間演出が一体となった、単に"観る"だけではない、五感で楽しむ特別な花火体験となるそうだ。

開場は15:00、開演は19:30を予定しているが、当日の状況により変更となる場合がある。

多彩な席種から選べる有料エリア

有料エリアからのみ最高の視聴覚体験が可能な演出となっており、SPECIAL LOUNGEから自由席まで幅広い価格帯を用意している。ソファーVIP席・パイプ椅子SS席・撮影席・車椅子席(および介助者席)ではLIVEステージの観覧が可能。花火および空間演出はすべての席種で楽しめる。チケットは3月26日より各種プレイガイドで販売している。

SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園(いなげの浜)feat. SKY ORCHESTRA

料金の詳細は、「SPECIAL LOUNGE(定員4名)」が440,000円で飲み放題・BBQ・駐車場券1枚付き。「ソファーVIP席(定員10名)」は250,000円で20ドリンク・専用バー・駐車場券2枚付き、「ソファーVIP席(定員5名)」は135,000円で10ドリンク・専用バー・駐車場券1枚付き、「PREMIUM席(定員5名)」は75,000円で丸テーブル・パイプ椅子・5ドリンク付きとなる。

「パイプ椅子SS」は一般12,000円、小中学割6,000円でいずれも1ドリンク付き。5名分料金で6名入場可なU25割60,000円(6ドリンク付)も用意されている。「パイプ椅子S」は一般9,000円、小中学割4,500円、U25割45,000円。「パイプ椅子A」は一般7,000円、小中学割3,500円、U25割35,000円。

「自由席」は4,400円で専用クッションマット付き、「撮影席」は11,000円で、パイプ椅子・三脚の持ち込みが可能。「車椅子席」および「介助者席」はともに一般8,800円、小中学生は4,400円となっている。

ライブと花火の2部構成で展開

「オープニングライブショー」と「メインショー」の2部構成で展開される。第1部「LOVE & YELL」は、アーティストの生歌と花火・照明・演出が重なり合うスペシャルライブ。音楽・歌詞・光・花火が完全同期し、LIVEと花火が融合した体験を創出する。

第2部はメインショー「SKY ORCHESTRA ― 日本最高峰の花火集団による超演舞 ―」。全国約20社の花火チームによる共同制作。国産花火を中心に使用し、最大尺玉を含む構成で展開する。音楽と1/30秒単位で同期する精密設計により、空間全体を使ったストーリー型花火を創出する。