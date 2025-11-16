俳優の吉村界人が16日、東京・杉並区役所で開催された「夜ドラひらやすみを一緒に見ようの会」に出席。SNSのコメントはあまり見ないと話した。

真造圭伍氏による同名漫画を原作とするNHKの夜ドラ『ひらやすみ』(総合 毎週月～木曜22:45～)は、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。ヒロトの高校時代からの親友で、見えっぱりでちょっぴりウソつきな野口ヒデキを吉村界人、なつみと同じ美大に通い初めての友人となる横山あかりを光嶌なづなが演じている。

この日のイベントには、野口ヒデキ役の吉村界人、横山あかり役の光嶌なづな、制作統括の坂部康二氏、演出の松本佳奈氏、高土浩二氏が参加し、ドラマの裏話などを語った。

SNSでは「ドラマのひらやすみのヒデキ、口元がまじでヒデキ」「ヒデキ役マジでぴったり」「ヒデキが漫画のイメージそのまますぎてすごい……」という声が多数上がっており、吉村は「本意というか、不本意というか……たまたまという感じですけどね」と苦笑しつつ、「漫画を読むにつれて、これを自分がやるのかと思うとナーバスになるというか、大丈夫かというプレッシャーを感じてしまうので、逆に読まないようにして、後半になって最後まで読みました」と話した。

ハードな役を演じることが多い吉村。坂部氏から「(『ひらやすみ』では)誰も殺さないし、誰にも殺されない」と言われると、「いつも血まみれで、池に沈められたり、ここから飛べとか、大変ですけど、今回は……」と笑った。

また、SNSで反響コメントなどをチェックしているのか聞かれると、吉村は「いや、あんまり。めっちゃたまに見ますけど。人に害を及ぼす役が多くて、読むと『最低だなアイツ』とか。精神衛生上よくないので」と答え、「作品によります」と話していた。