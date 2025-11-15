NHKは14日、東京・渋谷の同局で『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の出場歌手発表記者会見を開催。制作統括・篠原伸介氏がSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの出場について語った。

今回、故ジャニー喜多川氏の性加害問題を受け、2023年から不出場となっていたSTARTO ENTERTAINMENT所属のアーティストが3年ぶりに復活。King ＆ Princeが3年ぶり6度目の出場を果たす。永瀬廉と高橋海人の2人体制になってからは初となる。

篠原氏は「King ＆ Princeのお二人は、本当に今年活躍が目覚ましい1年でいらっしゃったと思うので、紅白にお迎えできることは大きな喜びとして受け止めております」とコメントした。

また、King ＆ PrinceのほかにSTARTO ENTERTAINMENTのアーティストが出演する可能性について「STARTOさんに限らず、ご出演してほしいなという期待値が高いアーティストは引き続き交渉を継続していく」と述べ、「嵐も含めて?」と聞かれると「そう受け取っていただいていいかと思います」と回答。嵐については「大変注目の大きい方」とも話していた。

『第76回NHK紅白歌合戦』出場歌手一覧

(カッコ内は出場回数)

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)、あいみょん(7)、ILLIT(2)、幾田りら(初)、石川さゆり(48)、岩崎宏美(15)、aespa(初)、CANDY TUNE(初)、坂本冬美(37)、高橋真梨子 (7)、ちゃんみな(初)、天童よしみ(30)、乃木坂46(11)、HANA(初)、Perfume(17)、ハンバート ハンバート(初)、FRUITS ZIPPER(初)、MISIA(10)、水森かおり(23)、LiSA(4)

【白組】

＆TEAM(初)、ORANGE RANGE(3)、King ＆ Prince(6)、久保田利伸(6)、郷ひろみ(38)、サカナクション(2)、純烈(8)、TUBE(3)、Number_i(2)、新浜レオン(2)、Vaundy(3)、BE:FIRST(4)、福山雅治(18)、布施明(26)、Mrs. GREEN APPLE(3)、三山ひろし(11)、M!LK(初)

【特別企画】

堺正章、氷川きよし