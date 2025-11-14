声優の宮野真守が8日、ニッポン放送のラジオ番組『宮野真守のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演した。

宮野真守 =17LIVE提供

ナインティナインと“同期”

オープニングで、宮野は「『オールナイトニッポン』の公式Xに、『満を持して登場』って書かれてたんですよ」と触れつつ、「あれ、僕が言ったわけじゃないんですよ!」と説明。

そして、「確かに、35年で初のパーソナリティ担当ですよ。言えば、芸歴35年って、ナイナイ(ナインティナイン)と同期なんですよ。ナイナイって! 怒られるよ、本当に(笑)。ナイナイさん。(デビューが)僕は小学生だったんですけど、一応同期というか、同じ年数、業界にはいる」と明かした。

続けて、宮野は「ナイナイさんと言えば、『オールナイトニッポン』。僕はナイナイさんの『オールナイトニッポン』を聴いてましたから。なので、憧れていたんですよ」としみじみ。その上で、「そんな宮野が満を持して(笑)!」と、先述の公式Xの表現に改めて触れ、「満を持したなあ。今だったんだね!」と大笑いしていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。