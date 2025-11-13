バンダイスピリッツは、『エヴァンゲリオンシリーズ』より「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機（改）30th with the spear of Longinus」(35,200円)、「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」(35,200円)、「METAL BUILD エヴァンゲリオン3本の槍セット 30th with the spear Another color」(11,000円)の2次受注販売を実施する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付開始。「「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機（改）」は2026年7月発送予定、「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機」「METAL BUILD エヴァンゲリオン3本の槍セット」は2026年6月発送予定。

シリーズ30周年を記念した「METAL BUILD エヴァンゲリオン」零号機/零号機（改）、2号機、3本の槍セットの2次受注販売を実施する

「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機（改）30th with the spear of Longinus」

「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機（改）30th with the spear of Longinus」は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、全長約380mmの“ロンギヌスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品。

零号機本体に加え、全長約380mmの“ロンギヌスの槍”を、クリアパーツにメタリック塗装を施した本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様の商品となっている。

※本体や武装は2022年6月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン零号機/零号機（改）」と同内容。 ※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画。

「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」

「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機 30th with the spear of Cassius」は、 『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、全長約400mmの“カシウスの槍”や、周年記念ロゴをあしらった専用台座等が付属する特別商品。

2号機本体に加え、全長約400mmの新規造形“カシウスの槍”を、クリアパーツにメタリック塗装を施した本商品ならではの造形と質感で表現。黒成形の専用台座にはホロ箔にて周年記念ロゴをあしらい、槍を保持するための手首パーツや、浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属した特別仕様商品となっている。

※本体や武装は2019年11月発売の「METAL BUILD エヴァンゲリオン2号機」と同内容です。 ※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画です。

「METAL BUILD エヴァンゲリオン3本の槍セット 30th with the spear Another color」

「METAL BUILD エヴァンゲリオン3本の槍セット 30th with the spear Another color」は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、 「METAL BUILD エヴァンゲリオン」シリーズ専用の“3本の槍”と交換用手首パーツ、ジョイントパーツのセット商品。

30周年記念の特別商品に同梱された“ガイウスの槍”“カシウスの槍”“ロンギヌスの槍”を、同梱商品とは異なるソリッド感を増した彩色で表現。槍を保持するための手首パーツ左右や浮遊ディスプレイ用ジョイントパーツも付属し、従来商品と組み合わせる事でプレイバリューをさらに拡大する。

※本企画はエヴァンゲリオンストア共同企画です。

