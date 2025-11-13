バンダイスピリッツは、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』より「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約受付開始、2026年7月発送予定。

「超合金 RX-78F00/E ガンダム [Re：PACKAGE]」は、大阪・関西万博のガンダムパビリオンにて公開されていた新作映像『GUNDAM: Next Universal Century』より「超合金 RX-78F00/E ガンダム」をワールドワイドに展開するパッケージで再登場。(※「EXPO2025 超合金 RX-78F00/E ガンダム」と同内容の商品。パッケージデザインは変更）

「超合金」の特徴であるダイキャストを本体へふんだんに使用することで、メカとしてのリアルな金属感・手触りを具現化。各部の可動機構により、立像の片膝を立てて腕を大きく上げる特徴的なポーズを再現可能。特徴的な各所にあるパネルをクリアパーツで再現。

頭部メインカメラ、デュアルカメラ、胸部ダクトにライトアップギミックを搭載。さらに、「超合金×GUNDAM FACTORY YOKOHAMA RX-78F00 GUNDAM」（別売り・受注終了）に付属していたビーム・ライフルとハイパー・バズーカ、シールドが付属。

(C)創通・サンライズ