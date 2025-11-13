バンダイスピリッツは、『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」(38,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月14日10時より予約を受け付ける。2026年4月発送予定。

2026年4月発送予定「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」(□円)

「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」は、カトキハジメ氏監修ブランドGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEより、30周年記念PVに登場した「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」を商品化したアイテム。

「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」がカトキハジメ氏の完全監修により立体化。映像中のピンクのビームサーベルも再現。マントを身にまとった新たな姿の「ウイングガンダムゼロ」となっている。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各3種、マントパーツ一式、ツインバスターライフル、ビームサーベル×2、ノイエツバーク×6、セラフィムユニット、シールド、各種交換用パーツ一式、ジョイントパーツ一式、専用台座一式。

(C)創通・サンライズ