牛丼チェーン店 「すき家」は、11月18日9時より、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』とのコラボキャンペーン「このひととき、キラキラ。」を開催する。

今回のキャンペーンでは、すき家の店内で楽しそうに食事をするオリジナルビジュアルのキャラクターが登場。対象メニューを注文すると、「オリジナルステッカー」や「オリジナルA5クリアファイル」がもらえるキャンペーンを実施する。さらに、キャラクターによるオリジナル店内放送やすき家公式Xでのプレゼントキャンペーンなども予定している。

コラボ限定トッピングセットが登場

今回、対象メニューとしてコラボ限定の「M.A.V(マヴ) トッピングセット」が登場。「山かけ×オクラ”」や「ねぎ×明太マヨ」の組み合わせを、好きなメイン商品にトッピングすることができる。

また、「M.A.Vトッピングセット」1点の注文につき、オリジナルグッズを1つプレゼント。オリジナルグッズは第1弾(～12月5日8時)では「オリジナルステッカー」を全6種類、第2弾(12月5日9時～)では「オリジナルA5クリアファイル」を全8種類用意している。

キャンペーン期間は、11月18日9時～12月26日8時。

キャラクターたちによるオリジナル店内放送

キャンペーン期間中、店舗にてキャラクターたちによる録り下ろしボイスの店内放送で マチュとシュウジがキャンペーンの内容を紹介する。店内放送は1時間に1回、毎時15分頃に行われる。

公式Xでフォロー＆リポストキャンペーン

キャンペーン期間中、すき家公式Xのフォローと対象ポストのリポストで、抽選で30名にオリジナル食事券4,000円分(500円×8枚)が当たるキャンペーンを実施する。対象期間は11月18日10時～11月24日11時59分。

(c)創通・サンライズ