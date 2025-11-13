女優の平祐奈と俳優の林カラスがこのほど、フジテレビとFODで放送・配信されるドラマ『102回目のプロポーズ』(スタート日未定)の撮影現場で、サプライズ誕生日祝いを受けた。

平祐奈

サプライズが行われたのは、平と林がとあるシーンのリハーサルを終えたあと。スタッフから「本日11月12日は平祐奈さんのお誕生日です!」とスタッフから声がかかり、みんなでハッピーバースデーの歌の合唱がかかった。そこでお皿と小鉢のプレゼントを渡すと、平は「かわいい! 開けてもいいですか? (でも)もったいないかな?」と葛藤しながら、うれしそうにプレゼントを開けた。

そして、「素敵なお皿をありがとうございます。誕生日当日にお祝いしていただけて、現場があるってすごく幸せだなって思います。27歳、良いスタートを切ることができてとてもうれしいです。『102回目のプロポーズ』みたいに純愛ができるようにがんばります!」とコメントした。

隣にいた林が「おめでとう!!」と平に声をかけていると、スタッフから「忘れずにもうひとり!」という声が。もしかして自分がお祝いをしてもらえるのではないかと、その場にいた人たちが次々に「僕の誕生日は6月!」、「9月ですー!」と盛り上がっていると、言いにくそうに林が「僕、11月6日生まれです」と申し出た。

スタッフが「お誕生日おめでとうございます!」と林にプレゼントを手渡すと、林が同じ11月生まれだと知っていた平は「よかった…! カラスくんにお誕生日のお祝いがないのかな? と思って、申し訳ないなって思って!」と安堵していた。

林は「29歳になりまして、みなさんと今日を迎えられてうれしく思います。最後まで良い作品を作れればと思います。このシーンも、いいシーンにしましょう! ありがとうございました!」とコメント。プレゼントを開けると、林が演じる“晴”の文字がデザインされた日本酒とおちょこが。「すごい! “晴”って書いてある! 日本酒とおちょこだ! ありがとうございます」と喜んだ。

しかし、おちょこが2つ入っていることに気づくと、「2つある…」と黙り込んでしまい、現場は爆笑。林は「1人で両手で飲みたいと思います。ありがとうございます!」と笑っていた。

林カラス

このドラマは、大ヒット作品『101回目のプロポーズ』(91年)の続編で、主演は唐田えりか。せいや(霜降り明星)、伊藤健太郎、武田鉄矢らが出演している。

平は、主人公の星野光(唐田)と恋人の大月音(伊藤)と同じオーケストラに所属するクラリネット奏者で光の親友役を。林は、純平(江口洋介)の息子で達郎(武田鉄矢)の甥っ子、達郎や太陽(せいや)もよく訪れる居酒屋で働いている星野晴役を演じている。

【編集部MEMO】

主演の唐田えりかは、今作への出演にあたり「大名作の前作にリスペクトと責任を胸に、今の自分の精一杯をぶつけて挑みます。鈴木おさむさんとのお仕事はいつも私にとって高い挑戦ばかりです。心強いスタッフ・キャストの皆様と、準備期間から笑いが絶えず幸せな時間を過ごしています。面白い作品になります。ぜひ、ご期待ください!」とコメントしている。

(C)フジテレビ