「誰も何も言う筋合いがない」　シングルマザーとしての人生を選んだ愛沢えみりの生き様に喝采の声

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#10が、7日に配信された。

凍結していた受精卵で出産することを決意

番組では、伝説のキャバ嬢・愛沢えみりの子育てに密着した。

31歳でキャバ嬢を引退した後、実家に帰った際、何歳になっても仲の良い両親を見て「両親のような夫婦が理想」と強い結婚願望を持ったという愛沢。しかし、相手が「不倫や結婚できない理由があるのではなく、ただ結婚願望がない人だった」と語り、33歳の時、凍結していた受精卵で出産することを決意する。

そして、「受精卵凍結をしていたので、その上で話し合って妊娠した」「この人じゃない人を好きになっていたらもっと楽だった」と悩みながらも大きな決断をしたそうだ。

「誰も何も言う筋合いがない」と喝采の声

シングルマザーになった愛沢は、「1人でも育てていこうと覚悟はしていた」と当時の覚悟を振り返りつつも、「結婚は紙切れ一枚とは言うけれど安心感はある」「不安すぎてこのまま死にたいみたいな日もあった」「この子がいるから頑張ろうとか、そんないい話だけではない」とシングルマザーとしての不安と葛藤を打ち明けた。

一方で、子供の存在が大きな励みになっているという愛沢は、シングルマザーとしての人生について、「シングルにもいろんな形がある」「自分で選んだことだから正解にしようと努力する」「迷いはない」と力強く語った。

また、3人目を考えているか聞かれた際には、「欲しい!」と即答する場面も見せた愛沢の生き様に、スタジオからは「かっこいい人!」「すごい責任感と包容力!」「誰も何も言う筋合いがない」など喝采の声が上がった。

