バンダイは、『ワンピース』より「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」(5,280円)を発売する。2026年5月より一般店頭にて発売、11月予約受付を開始。

2026年5月発売「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」(5,280円)

「S.H.Figuarts 宴セット -麦わらの一味-」は、麦わらの一味の宴シーンをイメージしたS.H.Figuartsのオプションパーツセット。別売りのS.H.Figuarts 冒険の夜明け・ドラム島シリーズ(計6キャラ)に使える、宴時の笑顔はじける各交換用表情パーツ、樽ジョッキを持つことができる各交換用手首パーツが付属。さらに樽や木箱、食器セットや背景シートも付属し、アニメの中の世界観を再現可能となっている。(※本商品以外は別売り)

セット内容は、樽、木箱、食器セット一式、樽ジョッキ一式、背景シート、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts ロロノア・ゾロ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts ナミ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts ウソップ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts サンジ -冒険の夜明け-」「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー -ドラム島-」（別売り）用交換用表情パーツ各1種、交換用右手首パーツ各1種。

樽の蓋部分は取り外し可能となっており、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」（別売り）を樽の中でポージングさせることも可能.

背景シートと各パーツを活用することで、簡単に世界観を演出。様々な宴シーンを再現することができる。食器も1枚ずつに分かれているため、自由に調整可能だ。

