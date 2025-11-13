明石家さんまとマツコ・デラックスが局地的ホットニュースを掘り下げるTBS系バラエティ番組『週刊さんまとマツコ』。13日には第5弾となるゴールデン帯2時間SP『さんまとマツコが気になる女SP』(21:00～22:57)が放送される。

凄腕婚活アドバイザーが“愛すべきダメ人間コンビ”をサポート

テレビ出演のたびにその辛口アドバイスが話題となる、成婚率80%超えの凄腕婚活アドバイザー・植草美幸さんと娘・れいあさんが番組初登場。今回、植草親子が婚活のサポートをするのは、これまで何度も番組で取り上げてきた「翔工務店」の愛すべきダメ人間・高瀬＆犬童コンビ。30歳を目前に本気で婚活に挑戦したいという2人だが、「清潔感ゼロ」「ギャンブル大好き」というダメっぷりに、植草さんも「今までで一番手ごわい」と嘆息しきり。

しかし、植草親子プロデュースで身だしなみを整え、婚活ファッションに身を包むと、さんまとマツコも驚愕の大変身。婚活マナーや女性との話し方も叩き込まれ、自信をつけた高瀬＆犬童コンビは婚活パーティ＆婚活バスツアーに参加。果たして2人は奇跡のマッチングをすることができるのか。

総勢24人のご当地キャバ嬢がスタジオに大集合

今やその美貌とライフスタイルがインフルエンサーとしても注目されているキャバクラ嬢。番組ではこれまで、六本木の高級店「ジャングル東京」VS蒲田の地域密着店「アリーヤ」という両極端な2店舗の対決を届けてきた。

今回、北は札幌、南は福岡まで8大都市から「我こそがナンバーワン」という個性派ご当地キャバクラ嬢・総勢24人がスタジオに大集合。SNSフォロワー90万人超えの大人気キャバ嬢から地域密着店の「バツ3」キャバ嬢まで登場し、「27歳で結婚3回」「同伴でパチンコ店」など、さんまとマツコ大爆笑のエピソードが続々と語られる。

