日本トイザらスは、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびトイザらス・ベビーザらス オンラインストアにて、おもちゃ・子ども用品の「ブラックフライデー」セールを開催する。おもちゃ・子ども用品を対象に、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗では11月21日開店時間より、オンラインストアでは11月20日12時00分より、対象商品を大幅割引価格で提供する。

ブラックフライデー

今年は、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗で、第1弾を11月21日～11月27日の7日間、第2弾を11月28日～12月4日の7日間、「おもちゃ・子ども用品」を対象とした「ブラックフライデー」セールを2週に渡って開催する。

毎年好評という「トイザらス Black Friday おたのしみ袋 (HERO&FUN/CUTE&FUN)」(各3,999円/メーカー希望小売価格12,000円以上相当)に加え、今年も「ブラックフライデー」セールにぴったりな黒色のキックスクーターを1,997円の大特価で提供。

さらに、トイザらス限定自転車も当店通常価格から50%OFF。他にも、人気キャラクターの玩具、ぬいぐるみ、知育玩具、キッズ衣料品など、遊びやおでかけの時間を楽しく過ごせるアイテムを数多く取り揃え、お買い得価格にて提供する。

トイザらス・ベビーザらス オンラインストアでは「ブラックフライデー」セール第1弾を11月20日～11月27日まで、第2弾を11月27日～12月4日まで、特設ページにて同セールを開催する。

なお、マタニティ・ベビー用品の「ブラックフライデー」セールは、11月7日から11月13日まで、全国のトイザらス・ベビーザらス店舗およびオンラインストアにて開催する。