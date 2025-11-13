フジテレビの動画配信サービス・FODでは、23～24日の期間で東京辰巳アイスアリーナで開催されるジュニア世代の日本一決定戦『全日本ジュニアフィギュアスケート選手権2025』の全選手・全演技を生配信する。

世界大会含めジュニアで全戦全勝、大技トリプルアクセルと4回転トーループを武器とする島田麻央が大会5連覇に挑戦。昨年大会で、1999年～2002年にアイスダンス・坂頂みなみ＆坂頂達也組の4連覇に並び、今年の94回大会を制すれば前人未踏「5連覇」達成となる。

さらに、最強ジュニア・島田麻央に挑むスケーターも実力者ぞろい。今季ジュニアグランプリシリーズで活躍する岡万佑子、和田薫子、岡田芽依、櫛田育良、村上遥奈、金沢純禾、髙木謠もエントリーし、優勝者に与えられる2026年世界ジュニア選手権への出場切符をかけた激戦が繰り広げられる。

男子は、昨年大会を初制覇し、2025世界ジュニア選手権でも金メダルを獲得した中田璃士が優勝候補筆頭。4回転ジャンプを難なく決める抜群のセンスで今季も国際大会で活躍中。ジュニアグランプリファイナル進出を決めた西野太翔にも注目。世代屈指のオールラウンダーは今季4回転ジャンプの精度がアップ。虎視眈々と頂点を狙う。

配信概要

・11月23日（日）12時10分～19時45分 男子SP/女子SP

・11月24日（月）12時30分～19時45分 男子FS/女子FS

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

主な出場選手

中田璃士、西野太翔、高橋星名、植村駿、蛯原大弥、森遼人、島田麻央、和田薫子、櫛田育良、岡万佑子、金沢純禾、村上遥奈、岡田芽依、高木謠、上薗恋奈

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり