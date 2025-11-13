三井ショッピングパーク ららぽーと磐田は11月14日～30日、「レトロフェス～磐田で出会う、懐かしさと新しさのミックスカルチャー～ 」を開催する。

同企画は、昭和・平成にタイムスリップしたような懐かしさあふれる世界を体感できるイベント。

目玉イベントは、昭和・平成ファッションを取り入れた「増田樹乃＆峯りあなトーク＆ファッションショー」(11月22日・23日)、「まなまるピアノ弾きしゃべりLIVE」(11月15日)、「静岡いわたPR大使 深川麻衣トークショー」(11月30日)、「時めく★昭和平成ららら音楽祭」(11月23日)。

そのほか、歴代のジュビロ磐田・静岡ブルーレヴズのユニフォーム展示、元日本代表で、現在ジュビロ磐田のCROを務める山田大記さんのトークショー(11月15日・16日)、スケートボードとBMXの体験会・パフォーマンス(11月22日～24日)、ヤマハ発動機の歴代バイク展示(11月22日～24日)なども実施する。

ヤマハ発動機歴代バイク展示

平成女児の間で大ブームとなったサン宝石のフェア(11月22日～30日)、ビンテージアイテムを含む古着直売会(11月26日～30日)、レトロ調雑貨の合同販売会(11月22日～30日)なども開催する。

地域連携・学校連携イベントとして、昭和の磐田市の街並みを収めた写真の展示や昔ながらの遊び体験、浜松・磐田の学生による吹奏学部演奏会とダンス発表会も行う。

北平面駐車場には、キッチンカー、ハンドメイド雑貨など2日間で80店舗以上のお店が出店する。