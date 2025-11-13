和食レストラン「華屋与兵衛」は11月13日より、季節限定の「広島県産牡蠣といくら釜めし」と栗のデザートを販売している。

「広島県産牡蠣といくら釜めし」は、広島県産牡蠣の磯の風味と滋味深い味わいが楽しめる季節限定の釜めし。注文を受けてから1人前ずつ生米から炊き上げるため、ふっくらつやつやの釜めしを味わうことができるほか、しゃもじで底からすくうと香ばしいおこげも。

牡蠣のほかにも、いくら、ごぼう、椎茸、油揚げ、枝豆といった彩豊かな具材が入っており、まずはそのまま、次に薬味を添えて、最後にお茶漬け用の絶品黄金だしを注いでいただくのがおすすめ。お新香、茶碗蒸し、ドリンクバーが付いて、価格は2,079円。

「栗の白玉クリームあんみつ」は、栗の甘露煮と渋皮栗アイスを使用した冬季限定あんみつ。ほのかに磯の香りが残る国産寒天が使用されており、濃厚な沖縄県産黒糖使用黒みつとの相性も抜群。ほかに、新潟県産白玉やキウイフルーツ、あんず、栗の甘露煮、北海道産赤えんどう豆、牛皮などが入って、価格は759円。

「栗と焼き餅のぜんざい」は、北海道産あずきにやわらかな焼き餅が入った栗ぜんざい。栗甘露煮も入って、寒い日におすすめのあったか和甘味となっている。汐昆布付きで、価格は429円。

いずれも11月13日より全国の「華屋与兵衛」に登場。12月中旬まで販売される予定となっている。