パスタ専門店「ジョリーパスタ」は11月6日より、「リンゴのドルチェフェア」としてドルチェ3品を販売している。

「リンゴのドルチェフェア」では、注文ごとにひとつひとつ丁寧に焼き上げて提供するアップルパイなど3品のドルチェが登場。

「焼きたてアップルパイ」は、注文ごとに店内で丁寧に焼き上げるサクサク食感が魅力のアップルパイ。カスタード風味の焼きたてパイにシナモン香る角切りリンゴのシロップ漬けと、バニラジェラート、ビターキャラメルソースがトッピングされており、香ばしくほんのり温かいパイと、冷たいジェラートとの絶妙なコントラストを楽しむことのできるドルチェとなっている。直径は約12cm、価格は539円。

また、たっぷりの角切りリンゴのシロップ漬けを使用したパフェ「ごろっとリンゴのパフェ」も登場。爽やかな酸味の4種のミックスベリージェラートが、リンゴのやさしい甘さを引き立て、なめらかなパンナコッタやサクサククレープなど、食感も楽しい一品に仕上げられている。価格は759円。

さらに、食後にもぴったりなサイズのドルチェ「グラスドルチェ～リンゴ～」もラインアップされており、なめらかなパンナコッタをベースに、シナモンシュガーをかけたシロップ漬けの角切りリンゴと、バニラジェラートを合わせた一品となっている。ほろ苦いキャラメルソースはリンゴの甘みとの相性も抜群。価格は429円。