「ナナナナ～」のラップネタで2008年に一世を風靡し、近年再ブレイクしているお笑いコンビ・ジョイマン(高木晋哉、池谷和志)。営業本数が最も多い吉本芸人を表彰する『営業-1グランプリ』で2023年、2024年と2連覇を果たすほど、全国各地から引っ張りだこだ。11月15日に東京・ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館)で「第3回ジョイマン百人一首大会」を開催する2人にインタビューし、大会への思いを聞くとともに、再ブレイクを果たした心境やこれまでの転機などを語ってもらった。

――ジョイマンさんのラップが満載の「ジョイマン百人一首カード」を用いた「ジョイマン百人一首大会」が2023年に初開催され、今回で3回目となりますが、この大会はお二人にとってどういうものになっていますか?

高木:ライフワークですね。もう3回目になるので。

池谷:もっともっと規模を大きくしたいと思っています。今、東京でしかやっていませんが、大阪だったり、全国規模で開催し、いずれは「ジョイマン百人一首全国大会」ができたらと思っています。

――大会中は、ジョイマンさんのラップ尽くしの時間が流れるわけですよね。

高木:そうです。最初にみんなで「ジョイササイズ」(ジョイマンが生み出したエクササイズ)をやって、そこでも「ナナナナ軟骨」とか言うんですけど、そこから百人一首を浴びていくという、ラップ尽くしの1日なので、非常に楽しいと思います。

――ラップネタで再ブレイクを果たし、2008年のブレイク時の収入を超えたそうですが、大活躍の今の状況をどのように感じていますか?

池谷:本当に続けていてよかったなと思います。サイン会0(2014年に開催したサイン会で来場者が0人だった)があって、そういうキャラクターみたいに逆に注目してもらって、そこから吉本の『営業-1グランプリ』で1位になって、営業というキャラクターもついてもう一個上に行けたというか、仕事の幅が出たのかなと思います。

高木:最初に世に出たときも、会社に見つけてもらったというより、お客さんに押し上げてもらったというのがあったので、営業はお客さんとの触れ合いが多く、お客さんに感謝できるし、熱も感じられるというのは、すごくありがたいなと思います。お客さんのおかげで売れたと思っているので、営業の機会が多いのはうれしいです。

――最初のブレイクはお客さんの力だったと。

高木:お客さんの中で話題になって、吉本が見つけてくれたので。僕らはNSCで注目されたというエリートではなく、当時は同期にも知られていない感じで。

池谷:テレビに出るようになって、みんな同期だと知るみたいな。

高木:なので、お客さんには本当に感謝だなと。あの頃から好きですと言ってくれる人もいますし、ずっと支えられているなと思います。

――だからこそ、百人一首大会など、お客さんと接することができるイベントを大切にされているんですね。

高木:そうですね。

池谷:そういうイベントが僕らに向いているんでしょうね。また頑張ろうと思えますし。