「どうすれば上手に子育てできるんだろう?」「自分の育て方は間違ってない?」――初めて子育てをする方はもちろん、経験豊富な方でも直面する悩みですよね。SNSでは、そんな育児の悩みを抱える母親へ向けて、ママ友がかけてくれた一言が、多くの共感と感動を呼んでいます。

投稿者の幸せまつ子さん(@igavsmatuko)。とある失敗をして子どもに怒られてしまったそうですが――

他の保護者もたくさんいる公園で「キライ!」と子どもに怒られ、ひたすら謝るしかない……。子どもとの約束をすっかり忘れてしまった自分を責めながら困り果てていたその時、声をかけてくれたのは5人の子どもを持つママ友でした。

「私もやったことあるよ」と寄り添ってくれたママ友。このあと、彼女のとある一言に、幸せまつ子さんはハッとします。

幸せまつ子さんの子育てを、優しく肯定してくれたママ友の言葉に「育児時代を思い出して泣けてしまった」「お子さんに向き合っている姿が素敵」「先輩ママの優しい一言って、本当に身に沁みますよね」など、共感と感動のコメントが寄せられています。

幸せまつ子さん(@igavsmatuko)は、他にもリアルな夫婦生活やちょっぴりクスっとする日常風景を漫画にして投稿しています。思わず「あるある」とうなずいてしまう漫画をぜひチェックしてみてくださいね！