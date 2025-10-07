街を歩いていると、不可思議なことが……? 作家・絵描きの「アトリエほっかむ」さん(@hockamneco)がXにポストした「なんだかホラー」なエピソード漫画をご紹介します。

通りすがりの人が真顔でこちらに手を振っていた、ちょっと怖い話。(@hockamnecoより引用)

3歳と1歳の娘さんを育児中のアトリエほっかむさん。この日は1歳の娘さんと出かけていたところ、通りすがりの人が真顔で手を振っていたそう。知人がいるわけでもないようだし、これってなんだかホラー……。

そう思ったほっかむさんですが、知らない人が手を振っていた理由は、1歳の娘さんに手を振り返してくれていたから。ホラーと思いきや、ほっこりするエピソードでした。

この投稿には2,700件を超えるいいねが寄せらています(9月30日時点)。コメントでは、「うちのも道行く人に手振りまくってたな……」「こんなかわいい子に手を振られたら返さずにはいられないです! 分かる!!」「赤ちゃんの力」と共感するコメントや、男性の姿に「伊藤潤二先生に似ていると思ったらやっぱりそうだった!!(笑)」「おじさんが伊藤J先生風でめっちゃ笑ってしまった笑」と気づく方も。ほっかむさんによると、「今回の通行人は伊藤潤二漫画のファンアートです」とのこと。

今回多くの反響が寄せられたことに対してほっかむさんに伺うと「反響は、少し意外でした。私の感じる『恐怖』や『可笑しさ』は、私がその場にいたから得られたのであって、これをたった1頁にまとめて伝わるものだろうか……と首を傾げながら描いているので。結果的に予想より多くの方に届いた事が、作者として親として、嬉しかったです。」とメッセージをいただきました。

なお、アトリエほっかむさんは、今回ご紹介したエピソードをはじめ、毎日Xに漫画を投稿されています。また、ほっかむりをした猫のオリジナルキャラクター"ほっかむねこ"のグッズ販売や、電子書籍「絵描きの家のねこたち」など多方面で活動されています。

気になった方は、アトリエほっかむさんのXや活動をまとめたページをぜひチェックしてみてください。