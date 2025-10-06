「先入れてくれない!?」スーパーマーケットのレジでなんとか横入りしようとする高齢の女性と、“こわもて”の男性のひやひやするやり取りを描いたマメ美さん（@mamemi7184）の漫画に、インスタグラムで注目が集まっています。どうなっちゃうの～？ 今回は、前回に引き続き6話～10話をお届けします。

もしかしてその靴は……

こわもて男性をじっと見つめる女性。男性はあえてなのか目をそらしています。二人の緊張感に耐えられないマメ美さんは、「やめてくれぇ～」「後ろに並んでくれぇ～」と念じるのですが……そのとき事件が！

「ガシャッ」という音と共に、男性の足もとに、女性がカートをぶつけたのです。車輪は靴の上に乗りあげてしまっています……そ、その“エアーなんとか”……高い靴じゃないですか？

「もう終わりだ……」「これはもう止められない戦いになってしまう……」絶望するマメ美さんですが……。

ついに男性が口を開きます。「ばあさん。人の足を踏みつけてまで割り込みたいなら どうぞ 人を蹴落としてまで先に行きたいなら どうぞ」。

イケメン対応にキュン！

さらに続けます。「そういうあなたの生き方はとてもみっともないけど それでも割り込みたいなら後ろの人たちに謝ってからどうぞ」。おおっと、それを聞いたマメ美さん、思わず頬っぺたが赤くなっちゃってます……。

女性はそのまま「なによ！ 世知辛い世の中ねぇ!」と立ち去ってしまいました。落ち着いた様子で「本当にいるんですねああいう人」「こういうのってネタかと思ってました」と笑うお兄さん、余裕すぎるじゃないですか……。

マメ美さん、ちょっと涙ぐみつつ「こちらこそこういうスカッと話……ネタだと思ってました」。あまりのかっこよさにプルプル震えてしまうのでした。

投稿には、「お兄さん惚れてまう」「イケメンすぎるっっ」「これはスッキリ！！」「かっこいい」など多くの反響が寄せられています。いざというとき、こんなふうに臆せずびしっと正論キメられたらかっこいいですよね～。