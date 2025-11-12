MIXIは、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG共闘ことばRPG コトダマン」において、DAISOのオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器」との初コラボを、11月11日より開催する。

本コラボでは、期間中ログインした全員に「神器の蟲主・夏音＆蓮司＆天牛」がプレゼントされる。また、アプリ内でトレーディングカードゲーム「蟲神器」コラボ記念「橡 マユ＆カイコパック」を購入すると「橡 マユ＆カイコ」を入手できる。

トレーディングカードゲーム「蟲神器」コラボ記念で「橡 マユ＆カイコパック」を販売する。購入すると「橡 マユ＆カイコ」を入手できる。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「橡 マユ＆カイコ」をリーダーにすると満福時と同じ報酬を獲得できる。

コラボを記念して「ましろ」のイラストを使用したプロモカード「息吹の開放」を制作。全国の「蟲神器」公認イベントにて参加賞として配布する。

トレーディングカードゲーム『蟲神器』は、100円ショップ「DAISO」のオリジナルトレーディングカードゲームで、2022年11月にスターターセットと第1弾ブースターパックが発売された。虫について学べる要素やシンプルでわかりやすいルール、手に取りやすい価格帯が特徴となっており、幅広い年代から支持を集めている。2025年7月までにブースターパックは第5弾まで展開され、累計販売数は1,000万セットを突破。

また、「公認サポーター」が大会を開催できる仕組みにより、全国各地で毎月200件を超える公認大会が実施されるなど、ユーザーコミュニティを中心に広がりを見せている。

(C)大創出版